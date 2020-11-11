83% россиян поддержали обучение пенсионеров работе с гаджетами

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, 60% россиян считают, что такая возможность должна быть предусмотрена для всех желающих. 23% уверены в важности и необходимости подобного обучения. 17% не видят необходимости в подобной образовательной работе.
Социально-демографические различия:
- Чаще других о необходимости обучения старшего поколения работе со смартфонами и другими гаджетами заявляли россияне в возрасте от 18 до 24 лет (30%).
- Несогласными с необходимостью подобного обучения в большей степени оказались жители сельской местности (20%), а также россияне с низким уровнем дохода (24%).
В 2019 году ситуация в целом была схожей:
- 55% считали, что возможность обучения должна быть предусмотрена для желающих.
- 30% заявляли о важности и необходимости подобной образовательной работы.
- 15% не считали такое обучение необходимым.