83% россиян поддержали обучение пенсионеров работе с гаджетами

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, 60% россиян считают, что такая возможность должна быть предусмотрена для всех желающих. 23% уверены в важности и необходимости подобного обучения. 17% не видят необходимости в подобной образовательной работе.

Социально-демографические различия:

Чаще других о необходимости обучения старшего поколения работе со смартфонами и другими гаджетами заявляли россияне в возрасте от 18 до 24 лет (30%).

Несогласными с необходимостью подобного обучения в большей степени оказались жители сельской местности (20%), а также россияне с низким уровнем дохода (24%).

В 2019 году ситуация в целом была схожей: