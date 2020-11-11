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Проект фильма про Эмира Кустурицу попал в шорт-лист Сибирского питчинга дебютантов

Проект фильма «Corps Diplomatique» стал одним из 6 работ, оказавшихся в коротком списке в категории «Документальное кино», сообщают в областном кинофонде.

Сибирский питчинг дебютантов-2020 пройдёт 16-18 ноября 2020 года в г. Кемерово в рамках ХIII Международного фестиваля короткометражного и анимационного кино «Видение» и Всероссийского питчинга дебютантов

Призовой фонд в каждой категории – 500 тысяч рублей.

Кроме того, участникам и победителям питчинга будут вручены денежные призы от Министерства культуры и национальной политики Кузбасса на общую сумму 300 тысяч рублей.

Фильм «Corps Diplomatique» посвящён рок-группе «The No smoking orchestra» и её лидеру - известному режиссёру Эмиру Кустурице. Съемки картины начались в 2019 году. Режиссер и оператор Полина Степанова проехала с музыкантами российскую часть мирового гастрольного тура, посвященного двадцатилетию группы и выходу нового альбома Corps Diplomatique. В 2020 году съемки прошли в Сербии, на фестивале кино и музыки «Kustendorf».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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