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В селе Ермаки Иркутской области запустили комбинированную солнечно-дизельную электростанцию

После завершения всех пуско-наладочных работ в селе Ермаки впервые в истории появится постоянное электроснабжение. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

Как рассказал Сергей Малинкин, министерство на территории Приангарья постоянно реализует программы развития энергетики. В период 2019-2024 гг. это направление стало составной частью государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области».

В 2020 году для получения субсидии из областного бюджета на строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и реконструкцию объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования, а также субсидии на содействие развитию и модернизации электроэнергетики были отобраны 22 муниципальных образования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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