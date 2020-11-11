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Количество онлайн-платежей за покупку одежды в Приангарье выросло на фоне пандемии в 6,2 раза

МТС изучил, как изменились предпочтения иркутян при совершении онлайн-покупок в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции. Анализ собственных данных МТС Банка показал, что безусловным лидером по приросту количества платежей стали магазины одежды, где количество онлайн-покупок увеличилось в 6,2 раза. Более, чем в четыре раза выросли онлайн-транзакции на оплату косметики, страховых услуг и программного обеспечения. При этом практически во всех перечисленных категориях значительно снизился средний чек покупки.  

2020 год внес значительные изменения в потребительские привычки иркутян и работу бизнеса. С весны этого года многие крупные компании и малые предприятия переориентировали свои каналы продаж: заметно выросли онлайн-транзакции в категориях, где раньше господствовали офлайн-продажи. А введение новых ограничительных мер в начале октября снова побудило потребителей вернуться к покупкам в интернете после летних послаблений.

Наибольший рост онлайн-продаж показали магазины одежды и аксессуаров. Здесь в октябре 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество транзакций увеличилось в 6,2 раза, средний чек при этом уменьшился в 2,1 раза до 1917 рублей. Первый резкий рост онлайн-продаж одежды наблюдался в марте-апреле 2020 года во время самоизоляции, введенной в России из-за пандемии коронавируса.Тогда потребители были вынуждены перейти к онлайн-покупкам одежды поскольку все офлайн магазины были закрыты. Осенний рост можно объяснить тем, что люди оценили удобство шопинга, не выходя из дома, тем более, что часть интернет-магазинов предоставляет возможность бесплатной примерки и возврата не подошедшей вещи. Также многие крупные сетевые магазины стали предлагать дополнительные скидки при онлайн-покупках.

На втором месте по увеличению количества продаж в онлайне – косметика. Прирост в этой категории в октябре составил 5,4 раза год к году, средний чек на их покупку увеличился на 29%. Затем идут страховые услуги – рост в 4,4 раза, снижение среднего чека здесь составило 28%.

Топ 10 категорий по росту онлайн-продаж в Иркутской области

октябрь 2020 к октябрю 2019 по данным МТС Банка

Категория

Увеличение количества транзакций

Изменение среднего чека

Увеличение объемов продаж

Одежда, аксессуары

в 6,2 раза

- 2,1 раза

в 2,9 раза

Косметика

в 5,4 раза

+ 29%

в 7,2 раза

Страхование

в 4,4 раза

- 28%

в 3,9 раза

Программное обеспечение

в 4,3 раза

- 2,2 раза

91%

Спорттовары

в 2 раза

-28%

78%

Рестораны, фастфуд

77%

- 14%

68%

Коммунальные услуги

60%

- 2%

59%

Зоотовары

49%

- 14%

41%

Супермаркеты

41%

в 2,6 раза

в 4,1 раза

Товары для дома

40%

+ 73%

в 2,2 раза

Снижение среднего чека в большинстве категорий на фоне значительного роста продаж говорит о том, что онлайн-покупки россияне стали совершать чаще, но при этом подходить к выбору товаров более экономно. Самое значительное увеличение среднего чека наблюдается при покупках в супермаркетах (в 2,6 раза) и товаров для дома (+73%).

Примечательно, что в категориях, которые были изначально ориентированы на онлайн, изменения произошли незначительные. Так, например, продажи приложений и игр для смартфонов, игровых консолей и компьютеров увеличились всего на 8%, а количество транзакций по телекоммуникационным услугам, наоборот, снизилось на 7%, а. При этом значительно увеличились досуговые категории: онлайн-кинотеатры (+77%) и онлайн-знакомства (+69%), что объясняется ограниченными возможностями в реальном общении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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