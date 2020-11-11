Количество онлайн-платежей за покупку одежды в Приангарье выросло на фоне пандемии в 6,2 раза

МТС изучил, как изменились предпочтения иркутян при совершении онлайн-покупок в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции. Анализ собственных данных МТС Банка показал, что безусловным лидером по приросту количества платежей стали магазины одежды, где количество онлайн-покупок увеличилось в 6,2 раза. Более, чем в четыре раза выросли онлайн-транзакции на оплату косметики, страховых услуг и программного обеспечения. При этом практически во всех перечисленных категориях значительно снизился средний чек покупки.

2020 год внес значительные изменения в потребительские привычки иркутян и работу бизнеса. С весны этого года многие крупные компании и малые предприятия переориентировали свои каналы продаж: заметно выросли онлайн-транзакции в категориях, где раньше господствовали офлайн-продажи. А введение новых ограничительных мер в начале октября снова побудило потребителей вернуться к покупкам в интернете после летних послаблений.

Наибольший рост онлайн-продаж показали магазины одежды и аксессуаров. Здесь в октябре 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество транзакций увеличилось в 6,2 раза, средний чек при этом уменьшился в 2,1 раза до 1917 рублей. Первый резкий рост онлайн-продаж одежды наблюдался в марте-апреле 2020 года во время самоизоляции, введенной в России из-за пандемии коронавируса.Тогда потребители были вынуждены перейти к онлайн-покупкам одежды поскольку все офлайн магазины были закрыты. Осенний рост можно объяснить тем, что люди оценили удобство шопинга, не выходя из дома, тем более, что часть интернет-магазинов предоставляет возможность бесплатной примерки и возврата не подошедшей вещи. Также многие крупные сетевые магазины стали предлагать дополнительные скидки при онлайн-покупках.

На втором месте по увеличению количества продаж в онлайне – косметика. Прирост в этой категории в октябре составил 5,4 раза год к году, средний чек на их покупку увеличился на 29%. Затем идут страховые услуги – рост в 4,4 раза, снижение среднего чека здесь составило 28%.

Топ 10 категорий по росту онлайн-продаж в Иркутской области октябрь 2020 к октябрю 2019 по данным МТС Банка Категория Увеличение количества транзакций Изменение среднего чека Увеличение объемов продаж Одежда, аксессуары в 6,2 раза - 2,1 раза в 2,9 раза Косметика в 5,4 раза + 29% в 7,2 раза Страхование в 4,4 раза - 28% в 3,9 раза Программное обеспечение в 4,3 раза - 2,2 раза 91% Спорттовары в 2 раза -28% 78% Рестораны, фастфуд 77% - 14% 68% Коммунальные услуги 60% - 2% 59% Зоотовары 49% - 14% 41% Супермаркеты 41% в 2,6 раза в 4,1 раза Товары для дома 40% + 73% в 2,2 раза

Снижение среднего чека в большинстве категорий на фоне значительного роста продаж говорит о том, что онлайн-покупки россияне стали совершать чаще, но при этом подходить к выбору товаров более экономно. Самое значительное увеличение среднего чека наблюдается при покупках в супермаркетах (в 2,6 раза) и товаров для дома (+73%).

Примечательно, что в категориях, которые были изначально ориентированы на онлайн, изменения произошли незначительные. Так, например, продажи приложений и игр для смартфонов, игровых консолей и компьютеров увеличились всего на 8%, а количество транзакций по телекоммуникационным услугам, наоборот, снизилось на 7%, а. При этом значительно увеличились досуговые категории: онлайн-кинотеатры (+77%) и онлайн-знакомства (+69%), что объясняется ограниченными возможностями в реальном общении.