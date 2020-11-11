Больных коронавирусом рожениц Приангарья доставляются в Иркутский городской перинатальный центр

Ежедневно в центре рожает 2–3 женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщают в областной администрации.

Такие роженицы, если появление на свет ребенка ожидается в ближайшее время, размещаются в специализированных мельцеровских боксах. Там же и принимаются роды. Если женщина заболела на более ранних сроках беременности, то на лечение она помещается в дородовое отделение, которое располагается по этому же адресу.

Также главный врач ГПЦ подчеркнула, что у женщин, инфицированных коронавирусом и проходящих после родов лечение в инфекционном госпитале, поддерживается лактация, чтобы, выздоровев, они могли продолжать грудное вскармливание.

Городская станция скорой медицинской помощи выделила нам автомобиль для доставки наших пациентов, взрослых и младенцев, в специализированные клиники. А Сибирская медицинская компания поставила нам шприцевые насосы. Это оборудование крайне необходимо при оказании помощи роженицам и беременным женщинам с диагнозом COVID-19.