В Иркутском районе проводят чипирование животных

После маркирования животному присваивается индивидуальный номер, который вносится в базу единого реестра. В ней хранится вся информация о животном, сообщают в областной администрации.

Идентификация является передовым методом учета животных, который исключает вероятность фальсификаций и надежно защищает хозяйства от кражи и подмены. В течение двух месяцев специалистам предстоит провести регистрацию более трех тысяч сельхозживотных, из которых 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота.

Как рассказали ветеринарные специалисты, процедура регистрации животного занимает не больше 30 секунд, проводить ее можно даже в полевых условиях. При помощи системы идентификации формируется база сельских поселений, в которой автоматизируются данные похозяйственных книг, ветслужбы, фермерских и личных подсобных хозяйств. Это дает полное представление о благополучии поголовья.

Большой плюс системы, отмечают специалисты, что сопроводительные документы, ветеринарные паспорта, акты о проведённых профилактических противоэпизоотических мероприятиях формируются автоматически в электронном виде.