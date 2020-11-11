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Региональный форум «ТОСы Прибайкалья» пройдет в онлайн-режиме

Он проходит в Иркутской области уже во второй раз, и в этом году к нему присоединились представители ТОСов из Забайкальского и Краснодарского краев, Республик Саха и Бурятия, Калининградской, Архангельской Ульяновской, Кировской, Ивановской и Рязанской областей и Москвы, сообщают в областной администрации. 

Форум будет проходить в течение двух дней. За это время участникам предстоит обсудить ряд вопросов, касающихся общественного самоуправления, это и изменения в федеральном законодательстве в части поддержки и развития ТОСов, и оказание социальной помощи населению, и развитие сельского туризма. Также будет поднят вопрос об учреждении почетного знака Правительства Иркутской области лидерам и активистам ТОС за участие в территориальном общественном самоуправлении.  Такое предложение поступило в адрес главы региона. 

Кроме этого в рамках форума пройдет награждение победителей конкурса «ТОСы Прибайкалья: хорошо там, где мы есть». Он проводится по трем номинациям: 

  • лучший ТОС 
  • лучший председатель ТОС 
  • лучший активист ТОС 

В каждой из номинаций будет определено 10 победителей. Общий призовой фонд конкурса составил 4 миллиона рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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