Региональный форум «ТОСы Прибайкалья» пройдет в онлайн-режиме

Он проходит в Иркутской области уже во второй раз, и в этом году к нему присоединились представители ТОСов из Забайкальского и Краснодарского краев, Республик Саха и Бурятия, Калининградской, Архангельской Ульяновской, Кировской, Ивановской и Рязанской областей и Москвы, сообщают в областной администрации.

Форум будет проходить в течение двух дней. За это время участникам предстоит обсудить ряд вопросов, касающихся общественного самоуправления, это и изменения в федеральном законодательстве в части поддержки и развития ТОСов, и оказание социальной помощи населению, и развитие сельского туризма. Также будет поднят вопрос об учреждении почетного знака Правительства Иркутской области лидерам и активистам ТОС за участие в территориальном общественном самоуправлении. Такое предложение поступило в адрес главы региона.

Кроме этого в рамках форума пройдет награждение победителей конкурса «ТОСы Прибайкалья: хорошо там, где мы есть». Он проводится по трем номинациям:

лучший ТОС

лучший председатель ТОС

лучший активист ТОС

В каждой из номинаций будет определено 10 победителей. Общий призовой фонд конкурса составил 4 миллиона рублей.