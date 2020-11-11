В 2021 году иркутянам имеющих трех и более детей предоставят социальные выплаты взамен земельного участка

Они составят 140 тыс. рублей. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 250 млн рублей, сообщают в областной администрации.

На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в проекте закона в трехлетнем периоде предусмотрены средства за счет федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 млрд рублей.

Губернатор отметил, что в проекте областного бюджета нашла свое отражение инвестиционная составляющая.

– Регион не может развиваться без проведения капитального ремонта учреждений бюджетной сети, строительства дорог, объектов социальной и инженерной инфраструктуры. На эти цели в следующем году планируется направить более 18 млрд рублей, – сообщил Игорь Кобзев.

По словам главы региона, Правительство Иркутской области прекрасно осознает все сложности формирования бюджета при ограниченных доходах.

– Поэтому мной принято решение поддержать местные бюджеты и передать на муниципальный уровень, начиная с 2021 года, дополнительные доходы в части платы за негативное воздействие на окружающую среду и налога по упрощенной системе налогообложения. Это почти 600 миллионов рублей. При этом мы не будем сокращать прямой объем финансовой поддержки муниципальных образований, – заявил Игорь Кобзев.