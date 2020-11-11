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Иркутская область попала в число регионов с наиболее высокими темпами экономического роста

До 2023 года в области наладят четыре новых производства, сообщают в областной администрации.

В период до 2023 года экономический рост в области будет базироваться на инвестиционных проектов – вводе новых производств, наращивании объемов выпускаемой продукции в лидирующих для региона направлениях деятельности.

Крупнейшими из них являются:

  • строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода, 
  • целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске,
  • создание производства лекарственных препаратов (твердых форм, лиофилизатов и концентратов),
  • разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения и другие. 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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