Иркутская область попала в число регионов с наиболее высокими темпами экономического роста

До 2023 года в области наладят четыре новых производства, сообщают в областной администрации.

В период до 2023 года экономический рост в области будет базироваться на инвестиционных проектов – вводе новых производств, наращивании объемов выпускаемой продукции в лидирующих для региона направлениях деятельности.

Крупнейшими из них являются: