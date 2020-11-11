Иркутская область попала в число регионов с наиболее высокими темпами экономического роста

До 2023 года в области наладят четыре новых производства, сообщают в областной администрации.
В период до 2023 года экономический рост в области будет базироваться на инвестиционных проектов – вводе новых производств, наращивании объемов выпускаемой продукции в лидирующих для региона направлениях деятельности.
Крупнейшими из них являются:
- строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода,
- целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске,
- создание производства лекарственных препаратов (твердых форм, лиофилизатов и концентратов),
- разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения и другие.