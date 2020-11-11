Бюджет Приангарья в 2021 году составит 166,7 млрд рублей

В 2022 году – 167,1 млрд, в 2023 году – 175,8 млрд рублей, сообщают в областной администрации.

Расходы 180,7 млрд рублей на 2021 год, 175,5 млрд рублей – на 2022 год и 173 млрд рублей – на 2023 год.

– В свою очередь хочу заверить всех, что представленный сегодня бюджет является стартовым. Правительством Иркутской области будут – и уже принимаются – все необходимые меры по улучшению его параметров. Готов лично встретиться с вами, уважаемые депутаты, перед вторым чтением бюджета, – резюмировал Игорь Кобзев.