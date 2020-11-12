Свобода или ответственность? 7 мифов о кредитной карте

Кредитные карты давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, но до сих пор возникают вопросы и существуют устойчивые стереотипы, которые мешают нам до конца стать свободными в использование этого финансового инструмента. Мы попросили управляющего одного из ключевых банков Иркутска развеять или подтвердить сложившиеся стереотипы о кредитных картах.

Миф 1: Льготный период по кредитной карте – это рекламный ход. За пользование денежными средствами по кредитной карте все равно нужно платить.

– Льготный период по-другому его еще называют грейс-период предлагают жителям Иркутска практически все ведущие игроки банковского рынка, – прокомментировала Ольга Беспечная, региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Иркутске. – Отличия могут быть в сроке льготного периода, условиях погашения и перечне операций, на которые распространяется этот период. Например, Альфа-Банк предлагает 100 дней без процентов. Это значит, что если пользователь вернул все средства, потраченные за этот период в срок до 100 дней с первой транзакции, то банк не возьмет с него проценты за пользование кредитными средствами.

Миф 2: По кредитной карте высокий процент.

– Действительно, процентная ставка по кредитной карте выше, чем, например, по потребительскому кредиту, – пояснила Ольга Беспечная. – Поэтому кредитная карта накладывает ответственность за рациональное использование кредитных средств, чтобы, по возможности, пользователь смог вернуть потраченные средства в льготный период. Более того Альфа-Банк заинтересован в том, чтобы клиенты вносили средства вовремя, поэтому в онлайн-банке клиенту приходят подсказки, когда и сколько нужно внести средств, чтобы льготный период работал на вас.

Миф 3: Обслуживание кредитной карты очень дорогое.

– Годовая оплата за пользование кредитной картой в банках относительно небольшая, в среднем не выше 2000 руб. в год. В Альфа-Банке она не превышает 1490 руб. в год. Часто банки проводят акции и карту можно получить бесплатно на небольшой срок, в который клиент может оценить возможности данного продукта. Например, в Альфа-Банке до 31 декабря 2020 г. действует акция «Первый год обслуживания – бесплатно».

Миф 4: С кредитной карты нельзя снимать наличные.

– Это не так. С кредитной карты можно снимать наличные, более того в Альфа-Банке клиент может снимать до 50 000 руб. в месяц без комиссий в банкоматах всего мира. На снятие наличных также распространяется льготный период обслуживания, – подчеркнула управляющий Альфа-Банка в Иркутске.

Миф 5: Оформление кредитки займет много времени.

– В среднем оформление карты с момента заявки до получения занимает 2-3 дня. В Альфа-Банке вы можете заполнить заявку на сайте за 5 минут, дождаться одобрения (от 2 минут) и уже на следующей день вам доставят карту в удобное для вас время и место. Можно добавить про didgital delivery, если доступно предложение от банка, то карта в один клик может быть доступна в электронном кошельке мобильного телефона. А если у клиента есть предодобренное предложение в интернет-банке, то карту можно заказать в один клик и сразу использовать в электронном кошельке мобильного телефона.

Миф 6: Кредитной картой нельзя погасить долг по кредитной карте в другом банке.

– Это тоже распространённое заблуждение. Более того, так как этот год ознаменован рекордным снижением ставок по кредитам, то я советую пользователем кредитных карт проверить действующие условия, и если они хуже рынка, то выбрать лучшее предложение. В Альфа-Банке с помощью услуги balance transfer закрытие действующих кредитных карт в других банках происходит автоматически и без комиссии.

Миф 7: Для оформления кредитной карты нужно предоставить много документов.

– Для оформления кредитной карты обычно требуется всего 1-3 документа. Например, чтобы получить в Альфа-Банке карту с лимитом не более 50 000 руб. достаточно предъявить паспорт. Если же требуется лимит до 200 000 руб., то помимо паспорта нужно еще предъявить второй документ, это может быть водительское удостоверение, СНИЛС или карта другого банка. Для лимита свыше 200 000 необходимо приложить еще справку о доходах.

Кредитная карта это действительно удобный финансовый инструмент, который дает финансовую свободу и возможности, но при его использование нельзя забывать и об ответственности, – резюмировала Ольга Беспечная.