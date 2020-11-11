Время больших скидок от Сбера. Какие подарки можно получить в «Зеленый день»

В 2020 году время больших скидок от Сбера – акция «Зеленый день», приуроченная ко дню рождения СберБанка, пройдет в третий раз. Начавшись как эксперимент, она вызвала большой интерес и у населения страны, и у бизнеса. К 2020 году число участников – федеральных и региональных компаний – превысило 170. Это не только компании, работающие под брендом Сбера, но и компании-партнеры. Например, в Иркутске в Зеленом дне примут участие такие известные компании как ПродаЛитъ, Слата, КрайсНефть, компании-застройщики. «Основная идея нашей экосистемы состоит в том, чтобы соединить бизнес и клиентов», – говорит Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк, – и со следующего года мы сделаем основной упор на локальных игроков». О том, какие подарки в день рождения Сбера ждут клиентов, и какие возможности дает участие в акции компаниям – партнерам, читайте в нашем материале.

«Идея экосистемы Сбера – соединить бизнес и клиентов»

В ноябре происходит как никогда много событий вокруг шопинга – это и Всемирный день шопинга, и так называемые «черные пятницы». Первый «Зеленый день» состоялся в 2018 году, и в нем приняли участие миллионы людей по всей стране. Тогда было решено сделать событие ежегодным. В 2019 году «Зеленый день» стал не только самой массовой акцией Сбербанка, но и одной из наиболее массовых акций в стране. В 2020 году к «Зеленому дню» подключились более 170 компаний – как входящих в экосистему Сбера, так и огромное количество внешних партнеров.

– Мы с самого начала говорили, что будем приветствовать участие в «Зеленом дне» любых организаций, – рассказал Лев Хасис, – поэтому вы можете просто написать «У нас сегодня «Зеленый день» и такие-то скидки». Если же вы хотите, чтобы мы вас продвигали с помощью наших цифровых ресурсов либо с помощью наших навигационных сервисов, тогда вам нужно зарегистрироваться в качестве участника – и мы вам поможем с клиентопотоком. Возможность привлечения небольших региональных игроков является для нас очевидной и очень важной. Думаю, со следующего года мы сделаем основной упор как раз на локальных игроков. Федеральные сети присутствуют далеко не во всех населенных пунктах, поэтому будет неплохо, если региональные торговые сети и даже отдельные магазины подключались к сервису СберМаркет и предлагали свои товары более широкой аудитории. Основная идея нашей экосистемы как раз и состоит в том, чтобы соединить бизнес и клиентов. То есть, мы хотим быть партнером для огромного количества независимых, в первую очередь небольших организаций, и дать им возможность доступа к клиентской аудитории для того, чтобы они могли донести свои предложения.

Со стороны клиентов участие в «Зеленом дне» могут принять все желающие – не только клиенты Сбера. Мы абсолютно открыты. Можно пользоваться предложениями и сервисами, и оплачивать их картами других банков – мы не делаем никаких ограничений в этом плане и абсолютно открыты для клиентов любых финансовых институтов.

«Мы изменили традиционные представления о праздновании дня рождения»

«Зеленый день» традиционно пройдет под девизом «Самый выгодный день в этом году», он приурочен к дню рождения банка, которому 12 ноября исполняется 179 лет.

– Для Иркутской области нынешняя дата юбилейная – 155 лет назад императорским указом в Иркутске было открыто отделение сберегательной кассы, – рассказал Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк. – Сбербанк сегодня – это не просто банк, это компания, которая предоставляет сервисы для жизни. Три года назад мы изменили традиционные представления о праздновании дня рождения, решив, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнерам. В 2019 году сайт Сбербанка посетили более 7 млн уникальных пользователей, за 2 дня было обработано рекордное количество кредитных заявок – около 760 тысяч, число обращений за банковскими продуктами выросло многократно. Мы уверены, что в этом году «Зеленый день» Сбера тоже станет одной из самых массовых акций в России, потому что спектр уникальных предложений стал более широким, теперь это экосистема, и свои предложения приготовили как компании экосистемы, работающие под брендом Сбер, так и непосредственно сам СберБанк со своими финансовыми инструментами. Скидки и специальные условия готовы предложить более 170 наших партнеров. Среди них много больших компаний федерального уровня. И особенно приятно отметить, что участие принимают и наши региональные партнеры.

«Жилье со скидками предоставят семь иркутских застройщиков»

Для физических лиц Сбербанк совместно с партнерами – застройщиками приготовил особые условия на покупку квартир, рассказала Юлия Кальвина, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка. Несмотря на то, что квартиры сейчас продаются как «горячие пирожки», и необходимости в промоакциях нет, застройщики предложили скидки на квартиры – в сервисе ДомКлик в «Зеленый день» можно приобрести квартиру в одном из 600 жилых комплексов по всей России со скидкой до 20%. Это в первую очередь имиджевая история, считает Александр Абрамкин, поэтому застройщики охотно в ней участвуют.

– Не секрет, что в 2020 году огромной популярностью пользуется ипотека, и наши клиенты и сейчас очень заинтересованы в том, чтобы приобрести жилье со скидками, – говорит Юлия Кальвина, – Жители Иркутска покупают квартиры не только в нашем регионе, но и в других. Возможно, кто-то решит приобрести квартиру в Сочи, где многие отдыхали этим летом. В 2020 году в Зеленом дне принимают участие семь иркутских застройщиков, представляющих ЖК Эволюция, ЖК Март, ЖК Восход, ЖК Скандинавия, ЖК Новые горизонты. Клиенты СберБанка, которые получили одобрение по ипотеке, уже сейчас могут бронировать квартиры.

Крайснефть, Слата, ПродаЛитЪ, СанДали и Байкал ритейл групп присоединились к акции «Зеленый день»

Как рассказал Дмитрий Лясковский, и. о. управляющего Иркутским отделением Сбербанка, в этом году в «Зеленом дне» принимают участие региональные партнеры, представляющие 11 брендов, хорошо известных жителям Иркутской области. Третий год в акции участвует компания ПродалитЪ, она предоставит покупателям скидку в размере 22% на книги и настольные игры. Второй раз в Зеленом дне примет участие компания СанДали – при заказе обуви в ее интернет-магазине скидка составит до 20%. Впервые в 2020 году присоединились к акции сеть АЗС КрайсНефть – скидка при заправке свыше 25 литров составит 3%, компания Слата, которая сделает скидку на продукты и товары для дома в онлайн-магазине в размере 10%, а также компания Байкал ритейл групп, представляющая такие известные мебельные бренды как Мария, Шатура, Аскона и другие. Скидки в зависимости от вида товара составят от 7 до 20%.

– Почему мы решили участвовать в «Зеленом дне»? – потому что увидели в прошлом году большую информационную волну как оффлайн, так и онлайн, высокой была и активность населения, – рассказала Анна Котова, маркетолог Байкал Ритейл групп. – В этом году мы тоже решили принять участие в акции, ждем от нее отличных результатов.

– Мы первый раз участвуем в «Зеленом дне», – рассказала Людмила Майдурова, – представитель компании Слата. – Плюсом ко всем акциям мы предоставим 10% скидку на все покупки в нашем интернет-магазине. Изменение экономических реалий приводит к тому, что мы все больше внимания уделяем изучению и расширению нашей клиентской базы. Уверены, что лояльность покупателей к нашему бренду увеличится благодаря нашему участию в «Зеленом дне».

– Со Сбербанком мы работаем уже очень давно, очень часто проводим совместные акции в разных сферах, – рассказал Андрей Минин, представитель компании КрайсНефть. – В этом году решили принять участие и в «Зеленом дне». Уверен, что это очень интересный опыт для нас, и, самое главное – мы порадуем своих клиентов. Думаю, цели у всех компаний – партнеров абсолютно одинаковые: мы предлагаем своим клиентам лучшее, постоянно совершенствуем качество своей работы, внедряем новые технологии и выходим на новые уровни обслуживания. Соответственно. мы все в одной команде.

– Наши продажи выросли в разы, когда мы начали участвовать в «Зеленом дне», – рассказал Владимир Брыкин, директор по маркетингу компании «ПродалитЪ», – эта акция позволяет нам конкурировать с другими маркетплейсами в регионе. Кроме того, ПродалитЪ окутан любовью Сбера настолько сильно, что мы не можем не участвовать в таких мероприятиях. В этом году мы традиционно дарим скидку 22% при заказе на сайте (промокод – greensber2020). Помните также, что все именинники всегда получают скидку 30% в течении 14 дней. И последнее – читайте детям книги, а не нотаци!

«Коллаборация и партнерство – заметный тренд этого года»

К акции «Зеленый день» присоединилось огромное количество партнеров, в том числе федеральные компании. Сергей Ли, управляющий директор «Эльдорадо», отметил, что компания принимает участие в акции третий раз. C каждым годом аудитория акции растет. В прошлом году предложением «Эльдорадо» в «Зелёный день» воспользовались десятки тысяч покупателей, и компания рассчитывает на их прирост их в этом году, видя, как развивается самая большая экосистема нашей страны.

– Коллаборация и партнерство – это заметный тренд этого года, – подчеркнул Сергей Ли. – Она позволяет привлечь новую аудиторию, получить от них информацию и сделать релевантное предложение. В этом году у нас было несколько успешных коллабораций. Мы решили продолжить эту практику со Сбером.

В рамках «Зеленого дня» мы предложим в «Эльдорадо» скидки до 30% на более чем 500 товаров из различных категорий – это товары для кухни, для приготовления еды, уборки дома, ухода за собой. Мы видим, что все эти категории высоко востребованы наряду с нашумевшими ноутбуками и другой цифровой техникой. Люди стали больше проводить времени дома и чаще использовать бытовые приборы. За 9 месяцев 2020 года продажи холодильников выросли на 25%, стиральных машин – на 20%. Мы уверены, что предложения от нас и других ритейлеров позволят людям с выгодой закрыть для себя насущные потребности.

«Купить все лекарства в одном месте»

Сегодня в рамках экосистемы, кроме Сбербанка, под брендом Сбер работают десятки сервисов. В 2020 году Сбер презентовал два новых – СберУслуги и Сбер Еаптека. В середине этого года Министерство связи включило Еаптеку, а сейчас уже Сбер Еаптеку в перечень социально-значимых интернет-ресурсов. В Иркутской области сервис, согласно планам развития компании, появится в конце следующего года. Однако Байкальский Банк намерен в ближайшие две недели провести переговоры с тем, чтобы сократить этот срок и предоставить населению нашего региона возможность для приобретения в том числе дефицитных лекарств в Сбер Еаптеке как альтернативу традиционным аптекам. Сбер Ептека, как и другие компании экосистемы, примет участие в «Зеленом дне».

– Мы действительно помогаем людям и приходим на выручку в сложных ситуациях, – говорит Антон Буздалин, основатель и генеральный директор Сбер Еаптеки. – Например, весной во время пандемии мы одни из немногих, если не единственные, держали лучшие цены на маски и респираторы и боролись с перекупщиками, ограничивая количество позиций в одном заказе. Сейчас, когда во время пандемии все стремятся избегать посещения людных мест, очень здорово, что есть закон, разрешающий дистанционную торговлю безрецептурными препаратами. Не нужно собирать необходимые лекарства по разным аптекам – все можно купить в одном месте – в Сбер Еаптеке. Наши курьеры строго придерживаются необходимых мер безопасности, а мы полностью гарантируем качество товаров и соблюдение правил хранения и транспортировки, что особенно важно для препаратов с особым режимом хранения.

Наш сервис представлен еще не во всех городах, но благодаря Сберу у нас появились большие возможности для развития. Мы будем работать в интеграции с другими сервисами экосистемы: со Сбер Здоровьем, Сбер Логистикой. Наши услуги будут доступны также подписчикам Сбер Прайма. Эта коллаборация позволяет нам модернизироваться и расширять диапазон услуг, а нашим клиентам – получать услуги нового уровня по супер выгодной цене.

«Продукты дешевле, чем на полке»

Компания СберМаркет присоединилась к экосистеме Сбера год назад и за это время выросла более чем в 10 раз. Сервис представлен во всех субъектах Российской Федерации и стал одним из лидеров рынка по доставке продуктов онлайн.

– В «Зелёном дне» мы участвуем во второй раз, – рассказал Асан Курманжан, генеральный директор компании СберМаркет. – В этом году мы очень серьезно подготовились к мероприятию, сделали специальную совместную программу с ведущими российскими и международными FMCG-брендами, такими как Danone, Mars, Мираторг, Unilever. Идея очень простая: клиент, заходя на СберМаркет с 11 по 17 ноября, будет видеть специально выделенную категорию, которая будет дешевле чем на полке. Фактически, популярные товары, которые люди покупают по всей стране – значительная их часть – более 300 товаров в таких категориях как детское питание или молочная продукция будет иметь скидку более чем 50%, чем та цена, которую вы видите на полке в магазине. Такой подход – часть нашего долгосрочного видения, мы хотим, чтобы клиент мог сэкономить не только время, но и бюджет своей семьи, покупая в онлайне даже дешевле чем в оффлайне.

Про Зеленый день

Зелёный день состоится 11-12 ноября для частных клиентов и будет длиться с 11 по 17 ноября для корпоративных клиентов. Более подробно о предложениях для частных лиц можно прочитать здесь, для корпоративных клиентов – здесь.

Основной флагманский продукт, которые Сбер предлагает в 2020 году – сервис подписки на самые интересные частотные продукты экосистемы – Сбер Прайм. Это музыкальный стриминг, видео стриминг, сервис электронной коммерции Delivery Club, такси Сити Мобил и другие. Продукт был анонсирован совсем недавно – месяц с небольшим назад. В рамках Зелёного дня 11 и 12 ноября цена подписки составит 999 рублей и будет действовать в течение двух лет.

Еще одно предложение касается Сбер Бокса – это приставка, которая сделает любой телевизор умным. Девайс позволяет любому телевизору давать голосовые команды. Во время «Зеленого дня» стоимость СберБокса будет снижена на тысячу рублей и составит 2499 рублей. Кроме того, что приставка позволяет получить доступ к телевизионным каналам и к десяткам тысяч фильмов на видео стриминговом сервисе ОККо, к играм и музыке, а также позволит заказывать товары прямо из фильмов, это еще и отличный подарок к новому году.

Все предложения к Зеленому дню можно посмотреть на сайте sber.ru.

