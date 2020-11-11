Еаптека стала СБЕР ЕАПТЕКОЙ: ребрендинг и интеграция в экосистему Сбера

Компания Еаптека, одна из крупнейших интернет-аптек России, меняет название на СБЕР ЕАПТЕКА и становится частью экосистемы Сбера. Предложения компании теперь представлены в подписке СберПрайм и участвуют в акции Зелёный день.

Процесс ребрендинга СБЕР ЕАПТЕКИ займёт полгода. Изменения логотипа и фирменного стиля в первую очередь коснутся сайта и приложения компании: новый логотип клиенты смогут увидеть уже 11 ноября 2020 года. Полный ребрендинг, включая оформление вывесок и точек продаж, будет завершён в первом квартале 2021 года.

Одновременно будет проходить интеграция СБЕР ЕАПТЕКИ в экосистему Сбера. Компания уже представлена в базовой подписке СберПрайм, предоставляющей скидки на сервисы экосистемы. С 11 ноября для клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ, которые являются подписчиками СберПрайма, работает бесплатная доставка при заказе на сумму от 500 рублей. На первом этапе — в Москве, Санкт-Петербурге и Твери. Со временем услуга распространится на другие города России, в которых есть доставка из СБЕР ЕАПТЕКИ. Чтобы получить доступ к услуге, клиенту необходимо приобрести подписку СберПрайм и зарегистрироваться в СБЕР ЕАПТЕКЕ с помощью Сбер ID.

СБЕР ЕАПТЕКА также участвует в Зелёном дне от Сбера, который пройдёт 11–12 ноября для частных клиентов и 11–17 ноября — для корпоративных. В рамках Зелёного дня действуют уникальные скидки и предложения от компаний экосистемы Сбера и её партнёров. СБЕР ЕАПТЕКА предоставляет клиентам скидку 1000 рублей на первую покупку. Скидка по промокоду «Зелёный» действует с 11 по 30 ноября при заказе на сумму от 3999 рублей. Акция проходит в 18 городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Владимир, Тула, Нижний Новгород, Курск, Ярославль, Липецк, Воронеж, Иваново, Белгород, Обнинск, Калуга, Кострома, Орёл, Рязань, Уфа. В Москве, Санкт-Петербурге и Твери работает онлайн-оплата.