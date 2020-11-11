Какие компании Иркутска поддержали акцию Сбера Зеленый день

В Иркутской области сегодня стартовала акция Сбера «Зеленый день - самый выгодный день в году». 11‒12 ноября для частных клиентов Банк и его партнеры предоставляют широкий спектр специальных предложений и скидок. В этом году традиционную акцию Сбера в Иркутской области поддержали 9 компаний.

Среди постоянных участников акции – книжная сеть «ПродалитЪ». Ее клиенты, жители Приангарья, могут стать обладателями одного из 1000 специальных промо-кодов, которые компания предоставит любителям книг и настольных игр, код даст возможность «умной» покупки со скидкой 22 %

Вадим Перевозников, генеральный директор ООО «ПродалитЪ»:



«Мы не первый год участвуем в акции Сбербанка, приуроченной к его Дню рождения. «Зеленый день» - это своего рода наша с банком поддержка клиентов региона. Иркутская область не раз звучала, как территория, в которой одни из самых читающих жителей. И мы рады, что еще одной приятной акцией мы можем укрепить этот интерес к чтению и к семейному «умному» досугу. Наши покупатели всегда живо откликаются на интересные акции, недавно вместе со Сбером мы активно провели специальную компанию «Соберем детей в школу», теперь – «Зеленый день». В этом году мы традиционно дарим скидку 22% при заказе на сайте (промокод – greensber2020), а все именинники получают скидку 30% в течении 14 дней».

Впервые в этом году в акции Сбербанка в Иркутской области участвует торговая сеть «Слата». 1000 ее покупателей, участников акции «Зеленый день», при приобретении продуктов через интернет-магазин компании 11 или 12 ноября, используя специальный промо-код, могут получить экономию -10%.

Ярослав Шиллер, исполнительный директор ТС «Слата»:



«2020 год открывает множество интересных коллабораций и мы с удовольствием включаемся в те активности, где может выиграть наш покупатель. Интернет-магазин «Слата» с марта 2020 года очень сильно видоизменился в качестве услуг, сервиса и возможностей. И «Зеленый день» - это еще один вариант для покупателя найти дополнительную выгоду в повседневной покупке, особенно в период, когда нужно быть мобильным, оставаясь дома».

Специальные предложения в «Зеленые дни» Сбера приготовили для своих клиентов и другие партнеры акции: Фабрика кухни «Мария» - до 10 % скидки на специальный ассортимент мебели в салонах Иркутска, Ангарска, Братска; сеть АЗС «Крайснефть» - 3% на покупку топлива от 25 литров – в 46-ти заправочных станциях Иркутской области и др.

Андрей Минин, директор сети АЗС «КрайсНефть»:



«Со Сбербанком мы работаем уже очень давно, часто проводим совместные акции в разных сферах. В этом году решили принять участие и в «Зеленом дне». Это очень интересный опыт для нас, и, самое главное – мы порадуем своих клиентов. Цели у всех компаний – партнеров акции абсолютно одинаковые: мы предлагаем своим клиентам лучшее, постоянно совершенствуем качество своей работы, внедряем новые технологии и выходим на новые уровни обслуживания. Соответственно, мы все в одной команде и Зеленый день усиливает это сотрудничество».

В акции «Зеленый день-самый выгодный день в году» -2020 в Иркутской области участвует 9 торговых компаний, в т. ч.- мебельные центры «Шатура»,«Jazz», «Интердизайн», «Hilding Anders», «Едим дома», сеть салонов обуви «Сандали».

В целом свои предложения для жителей регионов России в «Зелёный день» реализуют около170 федеральных компаний, а также сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика, «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни» и прочие.

«Зелёный день» даёт возможность не просто сэкономить, а сэкономить на два года вперёд, например, купив подписку СберПрайм по уникальной цене или приобрести по особой скидке мультимедийную приставку SberBox.Семейство ее виртуальных ассистентов «Салют» и голосовое управление превращают любой телевизор в центр развлечений.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Нам приятно, что с каждым годом все больше и больше партнеров Сбербанка присоединяется к акции «Зеленый день». В Иркутской области в этом году мы совершили просто рывок в этом направлении. Наши клиенты - торговые компании регионов с помощью акции увеличивают трафик покупателей и их покупок, с другой стороны, наши совместные специальные предложения помогают и жителям территорий на более комфортных условиях решать свои жизненные задачи. Расширяется палитра скидок, ассортимент предложений, масштаб акции. Так что, акция Сбера стала, действительно масштабным праздником».

Подробности акции и все акционные предложения — на сайте www.sber.ru/179/.