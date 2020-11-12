Газпромбанк открыл новый дополнительный офис в Иркутске

В Иркутске по адресу: ул. Ядринцева, 1/6, открылся новый дополнительный офис Газпромбанка. Теперь воспользоваться услугами банка жители города могут в двух отделениях.

Расширение сети операционных офисов является одним из направлений масштабного проекта по трансформации бизнес-модели Газпромбанка. В приоритете - не только постоянное совершенствование продуктовой линейки, но и повышение качества клиентского сервиса. Стратегия трансформации сочетает в себе цифровизацию и переход на дистанционное обслуживание, с одной стороны, и модернизацию действующих и открытие новых офисов банка в регионах, с другой.

В открывшемся офисе Газпромбанка постоянные и новые клиенты при поддержке опытных консультантов смогут подобрать для себя нужный финансовый продукт на наиболее выгодных условиях. К примеру, заказать дебетовую или кредитную карту с «умным» кэшбэком, который начисляется автоматически в максимальной категории трат, открыть накопительный счет с гибкой процентной ставкой, зависящей от суммы пополнения, или оформить потребительский или ипотечный кредит на привлекательных условиях.

«Пандемия внесла серьезные коррективы в векторы развития многих сфер экономики, в том числе банковской, сделав цифровые каналы коммуникаций и обслуживания приоритетными и наиболее предпочтительными. Однако для многих людей очень важной остается возможность лично получить подробную информацию по интересующим их банковским продуктам и услугам у менеджеров банка в живом общении. Именно поэтому мы продолжаем развивать сеть наших офисов в регионах Сибири. Мы рады видеть наших клиентов в новых офисах банка», – отметил Вячеслав Неупокоев, директор по развитию бизнеса в Иркутской области филиала Газпромбанка «Восточно-Сибирский».