Только 13% россиян считают октябрь 2020 года удачным для кредитования

Три четверти россиян считают настоящий момент не лучшим временем для того, чтобы взять кредит (77%). Индекс кредитного доверия составил 27 пунктов, как и в октябре прошлого года, сообщает ВЦИОМ.

Свободные деньги лучше положить в банк, полагают 36% россиян. Не согласны с ними и считают, что деньги из банка лучше забрать, 46% респондентов. Индекс доверия банковским вкладам составил 47 пунктов, что на 1 и 2 пункта выше показателя сентября и августа этого года соответственно.

Россияне придерживаются сберегательного образа жизни: 70% считают, что лучше тратить по минимуму, оставляя на будущее. Каждый пятый (21%), напротив, думает, что зарплату или пенсию нужно вложить побыстрее в необходимые покупки, а сбережения — во что-то ценное. Индекс сберегательного поведения — 69 пунктов, как и в октябре 2017 г.

У 65% россиян есть сбережения, в основном они хранят их в рублях (61%), долларах (8%) и евро (6%). Утверждают, что у них нет сбережений, 35% наших соотечественников. За период пандемии значительное изменение в соотношении тех, у кого есть сбережения, и у кого их нет, наблюдалось только в мае (43% сообщали, что у них нет сбережений), после чего тренд вернулся к стандартным значениям.

Более трети наших соотечественников не следили за курсом рубля в октябре (37%). Изредка обращали на него внимание 41%, регулярно мониторят 22% россиян. Интерес к курсу доллара среди россиян в этом году высок: в октябре прошлого года половина не следили за ним вовсе (49%).

Прогноз о том, сколько будет стоить доллар через три месяца и через год, смогли дать 61% и 46% россиян соответственно. По их мнению, через три месяца доллар достигнет значения в 85 рублей, а через год будет стоить 90 рублей за один доллар.