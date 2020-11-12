За прошедшие сутки в Бурятии от коронавируса скончались восемь человек

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 12 ноября выявлено 236 заболевших коронавирусом, всего с начала эпидемии – 14 366.

Из 236 новых случаев COVID-19: 186 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 649 коек, занято – 2203, свободно – 446. Занятость коечного фонда составляет 83,2%.

Амбулаторное лечение проходят 2 588 пациентов, наблюдается 12 811 человек.