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В Иркутске рыбак на моторной лодке спас молодого человека из Ангары

Он вытащил его из воды и доставил на ближайший остров, где находится рыбное хозяйство. Работники фермы вызвали скорую помощь и передали медикам юношу в удовлетворительном состоянии, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области.

«60-летний мужчина действовал грамотно и быстро. Заметив в воде человека, на моторном судне подошел ближе и подтянул его за одежду к борту. Глубина в месте происшествия не менее пяти метров, сильное течение. Температура воды в реке не превышает 2 градусов, долго продержаться на плаву невозможно. Помощь была своевременной», - подчеркнул сотрудник ГИМС Максим Дьяков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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