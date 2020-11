“О пандемии говорили давно”. На БРИФе расскажут, какие риски нас накроют через несколько лет

Байкальский риск-форум (БРИФ) в этом году проходит в непростых условиях – пандемия коронавируса продолжается, а бизнесу приходится работать в режиме жестких ограничений. В адрес риск-менеджеров в этом году довольно часто звучат упреки в том, что о рисках пандемии никто не предупреждал. Портал SIA.RU спросил будущих спикеров и участников форума, можно ли было предвидеть эту угрозу? К каким рискам бизнес оказался наименее готов в этом году? В выигрыше ли были компании с развитым риск-менеджментом? И зачем бизнесу участвовать в БРИФе?

"Расскажем, как пандемия повлияла на реализацию инвестпроектов в Иркутской области"

Яна Шевченко, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области:

– Уже не первый год Агентство участвует в Байкальском риск-форуме, но выступать я буду впервые. Этот форум интересен тем, что он единственный региональный и масштабный, который устраивает крупная компания для местного бизнеса и приглашает экспертов мирового уровня из разных отраслей, и при этом даёт рассказать о своем опыте иркутянам.

АИРИО – как спецорганизации по инвестиционному развитию – очень полезен этот форум. Кейсы, которые там представлены, мы можем проецировать с инициаторами на их проекты, что состоят у нас на сопровождении. Ведь любые инвестиционные проекты, от небольшого до самого крупного, также подвержены риску. Так что та практика, которая представлена на форуме, нам очень интересна.

Очень интересно послушать выступления на тему: «Новые вызовы и возможности для бизнеса». Ведь возможности перерастают в инвестиционные проекты. В свою очередь, расскажем о том, как пандемия повлияла на реализацию инвестпроектов.

“Могли ли риск-менеджеры предвидеть пандемию? Могли!”

Рамиль Луфтиев, эксперт по непрерывности деятельности, ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦР»:

– Пандемия – труднопрогнозируемый риск, это «черный лебедь». Могли ли риск-менеджеры его предвидеть? Да, могли! Риск-менеджеры «Уимблдона» страховались от риска пандемии после прецедента с SARS (атипичная пневмония, респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV в 2002-2003 гг.). Они платили страховку 17 лет по 2 млн долларов в год, а в этом году теннисный клуб получит 141 млн долларов.

К каким рискам из-за пандемии бизнес оказался менее готов? Прежде всего, к рискам жизнеобеспечения сотрудников и рискам ИТ из-за перехода на удаленку, а также к рискам цепочек поставок и гибкости бизнес-процессов. Тем не менее вся эта ситуация с коронавирусом вызвала еще больший интерес к риск-менеджменту и развитию культуры непрерывности бизнеса.

Я назову три причины, почему именно руководители бизнеса должны участвовать в риск-форуме.

Целеполагание начинается с «головы». Мы сколько угодно можем обсуждать свои заслуги и опыт, обосновывать свои теории и прочее, но если об этом не узнает высшее руководство, то нет смысла в наших активностях… Потому что непрерывность бизнеса и основная задача управленцев – в устойчивости их компаний.

“Важно, что Байкальский риск-форум открыт для внешних участников”

Надежда Грошева, д.э.н., декан Сибирско-Американского факультета ИГУ:

– Иркутская нефтяная компания проводит очень интересные и полезные мероприятия, которые – что важно – открыты для внешних участников. Так, Байкальский риск-форум проходит не первый раз, его материалы доступны, а в этом году появилась возможность не только посмотреть материалы, но и привлечь студентов к участию в мероприятии. Кроме обучающего контента студенты и предприниматели, и руководители компаний получают реальные кейсы из практики российских и иностранных компаний, ведущих консалтинговых агентств, понимают важность управления рисками, оценивают, как и какие инструменты применялись в разных случаях. Для меня лично, как финансиста, интересна оценка рисков и мероприятий по их минимизации, методы прогнозирования.

“Пандемия – это не угроза, это возможность”

Анастасия Тябутова, директор департамента внутреннего аудита ИНК:

– Риск-менеджмент – это навигация, компас в реалиях нашего мира. Это возможность предусмотреть альтернативы движения дальше. Могли ли риск-менеджеры предугадать риски пандемии? Могли и могут. В тех компаниях, где риск-менеджмент на высоком уровне, разработаны способы решения всевозможных ситуаций. И, вероятно, ситуация пандемии рассматривается не как угроза, а как возможность, Например, развить ИТ-системы, оптимизировать способы работы. Для бизнеса участие в форуме – это уроки и опыт. Именно форум поможет поделиться опытом, увидеть плюсы и минусы своего положения и наших партнёров.

“Если бы за полгода до пандемии риск-менеджер бегал с плакатом по Красной площади, вряд ли его восприняли бы всерьез”

Алексей Белков, заместитель директор KPMG:

– Риски вируса, который всколыхнул всю планету и мировую экономику, еще ни разу не наступали. И даже если бы риск-менеджер, скажем, за полгода до пандемии бегал с плакатом по Красной площади или стучал ботинком по столу генерального директора, вряд ли его восприняли бы всерьез. Возможно, его вообще бы уволили.

Что же происходит с управлением рисками сейчас? Тем компаниям, которые потонут в этой буре, оценка рисков уже будет не нужна. А те, кто выплывет, разделятся на два основных лагеря: везунчики и хорошие эксперты. Первые – те, кому по той или иной причине просто повезло (образовались случайные остатки на складах ввиду плохих продаж или ошибок в расчетах маркетологов, случайные запасы валюты на счетах, неподписанные или перенесенные контракты и проч.), и у них оказался запас прочности. Вторые – те, кто принимал решения с учетом рисков и предпринял правильные шаги при первых сигналах приближающейся угрозы. Но везение непредсказуемо, а хороший риск-менеджмент всегда актуален. Об этом подробно рассказывал в статье в газете «Ведомости» в самом начале карантина.

Конечно, бизнес должен участвовать в риск-форуме. Во-первых, на форуме соберутся все, кто прошел пандемию, и им есть чем полезным поделиться. Во-вторых, мы будем говорить об инструментах и подходах, которые действительно работают. И в-третьих, похоже, у бизнеса больше не осталось «свободных/лишних» средств на оплату ошибок, и принятие решений должно быть взвешенным, сбалансированным и оцифрованным. Помните, кризисы приходят и уходят, а компании с хорошим риск-менеджментом остаются.

“Риски пандемии в глобальном отчете по рискам звучали и звучат”

Татьяна Уштанит, начальник управления по рискам “Уралкалий”:

– Риски пандемии в глобальном отчете по рискам для мирового экономического форума звучали и звучат. Однако разворот, заземление глобального риска на конкретную компанию происходит через определенный промежуток времени, когда угроза приняла какие-то осязаемые конкретные очертания для конкретной компании. Как только в январе появилась информация по эпидемии в Китае, мы сразу добавили этот риск в свою карту рисков.

К чему бизнес оказался менее готов? Ко всеобщему спаду в мировой экономике, к экономическому кризису.

На форуме я планирую рассказывать о климатических рисках. Это важно, потому что климатическая повестка из просторных залов ООН, мирового экономического форума приходит к нам в компании, в наши офисы, больше шансов игнорировать её нет.

“Если бы вместо пандемии был мировой потоп, вопросы по риск-менеджменту были те же самые”

Егор Капарулин, предприниматель, консультант, суперфиналист конкурса "Лидеры России 2020":

– Могли ли предвидеть? Конечно, могли. Вопрос: стоило ли закладывать маловероятные риски второй и третьей сигмы в бизнес-план? Я так не думаю. Идея не в том, чтобы учесть все возможные риски, а в том, чтобы иметь бизнес-модель устойчивую к как можно более возможному количеству рисков. Если бы вместо пандемии был мировой потоп, вопросы по риск-менеджменту были те же самые!

Я не считаю, что компании с более развитым риск-менеджментом оказались более готовы к ситуации. Не видел таких данных. Даже если такая информация есть, я бы ее внимательно изучил перед тем, как делать выводы.

На форуме я планирую рассказать о связке "вероятность-лидерство". 2020 год ярко подчеркнул кейсы провалов и успехов компаний в сегменте маленьких вероятностей. И роль лидера повышается с рисками маловероятных, но значимых событий, так как именно лидер может принимать быстрые антикризисные решения и маневрировать бизнес в условиях непредсказуемости.

Думаю, на форуме для бизнеса будет полезно посмотреть на то, как события средних и малых вероятностей (а именно это случилось в 2020 году) могут оказать влияние на бизнес-модели, и как можно строить архитектуру бизнеса с учетом устойчивости к будущим стрессам.

“Компании с хорошим риск-менеджментом отличает скорость реакции на события”

Алексей Сидоренко, директор по управлению рисками Еврохим:

– Задача риск-менеджмента не только предвидеть риски, но и способствовать быстрому на них реагированию. В ситуации с маловероятными и катастрофическими рисками, как COVID-19, наверное, все компании были удивлены скоростью и последствиями. Но что отличает компании с хорошим риск-менеджментом, так это скорость реакции и желание перегруппироваться. Важен тот лаг времени, который прошел с первых заявлений чиновников на рынках присутствия до начала работы оперативного штаба, активизации планов по защите сотрудников и цепочек поставок, а также скорость моделирования ликвидности при разных сценариях развития пандемии и регулярность актуализации.

На форуме я планирую поделиться опытом реагирования компании Еврохим на COVID-19, расскажу несколько кейсов, где оценка рисков помогла лучше планировать в ситуации высокой неопределенности.

“Есть четыре причины, почему риск пандемии не закладывался”

Алексей Иванов, директор управления координации и контроля проектной деятельности Стройтрансгаз:

– Как говорится, задним умом мы все крепки. Сейчас, безусловно, понятно, что подобные риски, связанные с глобализацией экономики и открытием границ, будут нашими верными спутниками длительное время. Почему не закладывался риск пандемии?

Причин, полагаю, несколько:

1) Перегруженность данными. В настоящее время обрабатывается не более 1% вновь формируемой информации. Поэтому без сотрудничества человека и современных цифровых технологий, позволяющих сфокусироваться на значимых моментах и «отфильтровать» несущественные — не обойтись.

2) Консерватизм в мышлении. Так как подобных уникальных явлений ранее не возникало (пандемия произошла глобально, одновременно во всем мире, без явных стран-драйверов восстановления; более того, кризис, вызванный приостановкой экономической деятельности, впервые, пожалуй, является мерой по недопущению еще больших сложностей, а не реакцией на проблему. Так что налицо риск-ориентированный подход), линейное прогнозирование и не давало возможности разглядеть формирующуюся новую реальность.

3) Надежда на лучшее. В природе человека верить в лучшее, поэтому логично было ожидать снижения значимости факторов и сигналов, подтверждающих рост вероятности реализации данного риска.

4) Оценка рисков обособленно. Риск пандемии показал жизненную необходимость формирования сети рисков, учета взаимного влияния рисков друг на друга.

К чести человечества можно отметить, что урок усвоен, в профили рисков подобные риски добавляются на системном уровне. По-другому система и не обучается, только через механизм обратной связи. В риск-менеджменте не случайно есть термин unknown-unknown, т.е. риски, не предусмотренные в плане управления рисками. Это сигнал о необходимости доработки системы.

Что касается рисков, к которым бизнес оказался наименее готов, это, пожалуй, риски восстановления: непонятно, когда и какой величины будет вторая волна пандемии, но понятно, что новая изоляция не должна быть столь глобальной, как изоляция, вызванная реакцией на первую волну пандемии. Следовательно, в настоящее время наиболее актуальной является задача обеспечения взвешенного подхода к восстановлению.

Что касается компаний, оказавшихся в выигрыше, вопрос в диапазоне («окне») принятия решений. Если риск-менеджмент практикуется в компании, у вас появляется время на обдумывание мероприятий и, следовательно, роскошь действовать не в режиме тушения пожара, а планомерно, с учетом признаков изменения показателей рисков.

В своем выступлении хотел бы остановиться на поиске пространства сотрудничества человека и цифровых технологий при управлении рисками, определении направлений сотрудничества для избегания в будущем тех причин, которые привели, например, к недооценке риска пандемии.

Почему бизнесу полезно участвовать в подобных мероприятиях?

Во-первых, организаторы дарят нам возможность общаться преимущественно с практиками. Посмотреть, что не сработало у других — сказочный подарок. В отличие от чтения с выражением книжек, подобный подход позволяет немедленно приступить к внедрению понравившихся (или заинтересовавших) инструментов у себя на предприятии.

Во-вторых, коллективное обсуждение дарит возможности увидеть те зоны, которые в силу разных причин ускользнули из фокуса внимания компаний. Неожиданные идеи позволят нам совместно двигаться далее.

В-третьих, возможность обсуждения, формирования вопросов и, вероятно, получения ответов или подходов к решению, дает задел на целый год (до следующего форума) для проработки и оценки подобных идей. Их ценность — в практичности и возможности формирования открытой обратной связи.

“Риск пандемии на глобальном уровне все оценивали как маловероятный”

Максим Сапожников, вице-президент Masrh:

– Я оперирую материалами «The global risk report 2019, 14th Edition». На стр.7 executive summary в средней колонке, первом абзаце отмечен риск новых биологических угроз. На стр. 45 эта тема широко развернута в разделе Going Viral, The transformation of biological risks. В разделе рассмотрены различные аспекты биорисков, и на стр. 50 в средней колонке сказано о риске преднамеренной атаки, рассмотренный в США при проведении анализа готовности к пандемии. Поэтому сказать, что никто не предвидел и не рассматривал риски пандемии, будет не совсем правильно. Возможно, что риск пандемии на глобальном уровне все оценивали как маловероятный.

Что касается выигравших и проигравших во время пандемии:

Выиграл онлайн и офлайн бизнес повседневного спроса (еда и товары массового потребления первой необходимости),

Частично спасся офлайн бизнес, переориентировавший часть деятельности на онлайн (например, рестораны, частные образовательные школы).

Частично спасся бизнес с высокой экспортной долей за счет роста курса рубля и бизнес с внутренними долгосрочными госконтрактами.

Проиграл бизнес, который был закрыт для выполнения требования властей о карантинных мерах.

При этом развитый риск-менеджмент помог компаниям с качественным планом непрерывности бизнеса в той части, в которой он не зависел от обстоятельств, которыми нельзя было управлять (действия властей, закрытие логистических каналов, отсутствие спроса и т.д.). Из самого простого – быстрый переход на режим удаленной работы, изменение цепочек поставок, перевод продаж в онлайн и др.

На Байкальском риск-форуме мы с коллегой, Михаилом Индюковым будем выступать в экспертной панели по теме управления непрерывностью бизнеса. Есть три причины для бизнеса участвовать в форуме: практические примеры реальных компаний, общение с коллегами и знакомство с экспертами в области непрерывности бизнеса.

“Бизнесу сложнее всего быть готовым к рискам, которыми не можешь управлять”

Тогрул Аллавердиев, Михаил Фёдоров, ERG:

– А зачем было предвидеть риск пандемии? По нашему мнению, бизнесу гораздо важнее быть готовым (ресурсно, процессно и т.д.) к любой ситуации, которая может привести к прерыванию деятельности компании, независимо от того, что конкретно может произойти. Мы говорим о business continuity planning.

Бизнесу сложнее всего быть готовым к рискам, которыми не можешь управлять. В частности, к ценовым рискам (на commodities) и рискам изменения спроса на продукцию. Соответственно, для этого пришлось работать с себестоимостью продукции и альтернативными рынками.

Честно говоря, не знаем, оказались ли готовы к данной ситуации компании с развитым риск-менеджментом. Задним числом можно сказать что угодно. Но кто знает, что у них в действительности. Поэтому можно сказать, что готовы оказались компании со здравым смыслом, наличием ресурсов и резервов на случай непредвиденных обстоятельств (резервов по снижению себестоимости, доступного кэша, аварийных запасов критических сырья/критичных ТМЦ, остатков готовой продукции) и те, кто умеет быстро перестроиться в условиях стремительно меняющейся среды.

На форуме мы планируем рассказать о опыте антикризисного управления в условиях пандемии компании ERG.

“Я расскажу о рисках, которые накроют нас через несколько лет”

Владимир Орлов, генеральный директор "РискТЭКонсалт":

– Я не согласен с тем, что риск пандемии никто не озвучивал. Мое выступление на форуме будет совсем не про COVID-19, но я покажу, что все профессиональное сообщество выделяло риск пандемии, начиная с 2007 года, как один из наиболее высоких. Есть далеко не одна компания, которая оказалась готовой к риску локаутов и недоступности офисов, хотя они не готовились именно к COVID-19.

Не все риски можно избежать, но ко многим можно подготовиться. Многие оказались не готовыми из-за экономии на риск-менеджменте. Так получается, что наиболее развит риск-менеджмент у наиболее богатых компаний (сейчас не будем обсуждать, что из этого причина, а что следствие), а те, кто не внедрял управление рисками и экономил на этом, в первую очередь и оказались и не готовы к текущей ситуации.

На Байкальском риск-форуме я буду выступать с темой климатических рисков. Об этом много говорят, но на практике мало что делают, а то, что делают, имеет отложенный на десятилетия эффект. Мы с вами живем сейчас и, в прямом и переносном смысле, сегодня закладываем фундаменты будущей жизни. Мой доклад о том, как сегодня заблаговременно подготовится к рискам, которые накроют нас через несколько лет.

