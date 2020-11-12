ВТБ Пенсионный фонд обновил «Личный кабинет» для юридических лиц

ВТБ Пенсионный фонд обновил для клиентов-юридических лиц сервис «Личный кабинет», который помогает управлять пенсионными средствами в рамках корпоративных пенсионных программ.

В обновленной версии изменена структура представления информации, реализованы раздельные выписки по корпоративным и индивидуальным пенсионным счетам, детализированы ведомости каждой персонифицированной информации, а также обновлен функционал формирования персонифицированного отчета.

«Мы всегда очень чутко реагируем на запросы клиентов и оптимизируем свои сервисы для максимально понятной и комфортной работы с ними. Наш фонд предлагает разнообразные программы корпоративным клиентам, и мы уверены, что после обновления они по достоинству оценят простоту и объем предоставления информации, а также удобство общения с сотрудниками фонда по всем возникающим вопросам», – заявила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

ВТБ Пенсионный фонд предлагает корпоративные пенсионные программы для компаний разных отраслей экономики. На сайте фонда существует специальный инструмент для первоначального подбора программы. Специалисты готовы провести презентацию, оказать поддержку в подборе индивидуальных параметров и подготовке документов для создания персонифицированной корпоративной пенсионной программы компании.