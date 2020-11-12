На БрАЗ поступила высокотехнологичная обрабатывающая дизельная техника

На БрАЗе продолжается реализация программы по техническому перевооружению парка обрабатывающей дизельной техники. В ноябре на промплощадку поступила партия машин для загрузки анодной массы (МЗАМ).

Реализация программы по обновлению парка обрабатывающей дизельной техники началась на БрАЗе в 2015 году. За это время на завод поступили новые машины для пробивки корки электролита (МПК), машины раздачи глинозема (МРГ), машины перетяжки анодных рам (МПАР) и другие – всего 66 единиц техники.

Машины, предназначенные для механизированного обслуживания катодного и анодного узла, разработаны конструкторами РУСАЛа и изготовлены в Красноярске, в том числе 2 машины для загрузки анодной массы, поступившие на БрАЗ в ноябре.

МЗАМ предназначена для транспортировки анодной массы в корпуса электролиза и равномерной загрузки на поверхность анодов разных типов электролизеров. Машина оснащена цельнолитыми шинами, обладает повышенной маневренностью, имеет увеличенный объем бункера, что позволило повысить производительность по сравнению со старыми аналогами.

- На новых машинах максимально улучшено управление технологическим оборудованием, в целях обеспечения безопасности во время работы в корпусах электролиза увеличена площадь остекления кабины, - пояснил директор по обеспечению производства БрАЗа Сергей Сауцкий. - Машина оснащена электрическим парковочным тормозом, управление производится одной педалью «вперед-назад». Для улучшения микроклимата в кабине установлен отопитель и кондиционер. МЗАМ оснащена улучшенной светодиодной оптикой. Для снижения экологической нагрузки и воздействия на окружающую среду выпускная система двигателя внутреннего сгорания машины оснащена каталитическим нейтрализатором.

Реализация программы технического перевооружения позволила вывести из эксплуатации часть ранее использовавшейся техники, которая морально и физически устарела, имеет меньшую производительность по сравнению с новыми машинами. В 2021-25 гг. программу техперевооружения планируется продолжить. К ее окончанию на завод поступят порядка 130 единиц новой обрабатывающей дизельной техники.

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – один из крупнейших в мире производителей и экспортеров первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Контакты