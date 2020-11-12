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Клиенты, оформляющие потребительские кредиты в Зеленый день, получат снижение ставки на 2 процентных пункта

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Возможность снизить ставку на 2 процентных пункта получат все заёмщики, которые оформят в Зеленый день, 11 и 12 ноября, заявку на потребительский кредит на сумму от 300 тыс. рублей и в течение полугода будут вносить платежи по графику: без просрочек и досрочного погашения. Процентная ставка снизится автоматически через 6 месяцев.

Минимальная ставка после снижения — 9,9% и является рекордно низкой в истории Сбера.

Также в рамках Зеленого дня будут снижены ставки на рефинансирование кредитов. Минимальная ставка 10,9% будет фиксированной и доступна на суммы от 1 млн рулей.

Зелёный день проходит в этом году в третий раз. Уникальные предложения подготовили все компании экосистемы Сбера.

Также в Зелёный день выгодные предложения делают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг.

Подробности акции и все акционные предложения — на сайте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "#зеленыйдень «Зеленый день — самый выгодный день в году!». Сбербанк устроит тотальную распродажу 11-12 ноября":
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#зеленыйдень «Зеленый день — самый выгодный день в году!». Сбербанк устроит тотальную распродажу 11-12 ноября
Клиенты, оформляющие потребительские кредиты в Зеленый день, получат снижение ставки на 2 процентных пункта
Какие компании Иркутска поддержали акцию Сбера Зеленый день
Время больших скидок от Сбера. Какие подарки можно получить в «Зеленый день»
Все материалы сюжета

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