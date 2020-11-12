Председатель профсоюза Братска присвоила 800 тысяч рублей выплат членам организации

40-летняя председатель одного из профсоюзов города Братска Иркутской области обвиняется в присвоении 800 тысяч рублей, которые предназначались для выплат членам профессионального объединения, сообщает региональная полиция.

По версии правоохранителей женщина в течение 2 лет получала деньги, которые предназначались для выплат членам организации, и тратила их на личные нужды. За расход финансов братчанка отчитывалась поддельными документами.

«Сотрудниками следственных органов проведено более 15 очных ставок, допрошено свыше 150 жителей Приангарья и Якутии, являющихся свидетелями незаконных деяний обвиняемой. Для доказывания её вины проведено 8 судебных экспертиз, в числе которых бухгалтерские и почерковедческие», – отмечается в сообщении.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества в крупном размере», оно направлено в Падунский районный суд Братска. Председателю профсоюза грозит до 6 лет лишения свободы.