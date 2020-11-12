В Иркутской области выявлен 261 заболевший коронавирусом

Рост числа новых случаев продолжается. По данным оперативного штаба, на 12 ноября в Иркутской области подтверждены 261 новый случай коронавируса, накануне было выявлено 258. Всего за период эпидемии в регионе заболели 27 551 человек.

Число выздоровевших второй день превышает число заболевших. За последние сутки выздоровели 273 человека, за весь период эпидемии – 21 469. Количество госпитализированных за сутки уменьшилось на 23 человека, сейчас занята 4 631 койка.

За последние сутки умерли 18 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 735 человек: 608 человек от COVID-19, 127 от иных, не связанных с вирусом заболеваний.