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В Иркутской области выявлен 261 заболевший коронавирусом

Рост числа новых случаев продолжается. По данным оперативного штаба, на 12 ноября в Иркутской области подтверждены 261 новый случай коронавируса, накануне было выявлено 258. Всего за период эпидемии в регионе заболели 27 551 человек.

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Число выздоровевших второй день превышает число заболевших. За последние сутки выздоровели 273 человека, за весь период эпидемии – 21 469. Количество госпитализированных за сутки уменьшилось на 23 человека, сейчас занята 4 631 койка.

За последние сутки умерли 18 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 735 человек: 608 человек от COVID-19, 127 от иных, не связанных с вирусом заболеваний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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