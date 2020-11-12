Пьяный мужчина без водительских прав угнал автокран и врезался в грузовой поезд в Усть-Куте

40-летний ранее судимый мужчина без водительского удостоверения угнал автокран и врезался в грузовой поезд в городе Усть-Куте Иркутской области, сообщается на сайте Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел в сентябре. Нетрезвый житель Черемхово с одной из производственных баз города угнал автокран, однако с управлением не справился.

«Нарушитель выехал на запрещающий сигнал светофора на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона «Лена-Янталь» ВСЖД, где допустил столкновение с грузовым поездом, в составе которого находилось 86 порожних вагонов-цистерн», – отмечается в сообщении.

В результате аварии было повреждено шесть цистерн, принадлежащих различным собственникам, а также 240 метров железнодорожного полотна, что привело к простою поездов.

Ущерб, причиненный пьяным жителем Черемхово, оценивается в 4,5 миллиона рублей. По словам задержанного мужчины, на угнанном автокране он намеревался осуществить погрузочные работы, чтобы заработать деньги на личные нужды. Похищать автокран он не планировал. Столкновение с грузовым поездом произошло из-за невнимательности.

В отношении гражданина возбуждены два уголовных дела по статьям «Неправомерное завладение транспортом без цели хищения» и «Разрушение транспортного средства, путей сообщения, блокирование транспортных коммуникаций», санкции которых предусматривают до 5 лет лишения свободы. В настоящее время следствие продолжается.