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Мошенницы из Усолья-Сибирского предлагали трудоустройство на свинокомплекс за деньги

Две жительницы Усольского района и города Усолья-Сибирского Иркутской области придумали мошенническую схему, согласно которой представлялись работницами свинокомплекса, выманивали у людей деньги, обещая за эти выплаты устроить их на предприятие, сообщает пресс-служба Усольского городского суда.

Установлено, что 40-летняя и 51-летняя усольчанки таким образом обманули 18 человек, которые заплатили им от 30 до 95 тысяч рублей каждый.

Роли у преступниц были заранее распределены. Одна  женщина искала клиентов, вторая – встречалась с ними лично или общалась по телефону. Для правдоподобности с потерпевших собирались документы, необходимые для трудоустройства, и фотографии.

В настоящее время гражданки осуждены и оштрафованы на 152 тысячи рублей. Свою вину они признали в полном объеме, а также вернули пострадавшим похищенные деньги.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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