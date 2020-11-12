Банк «Приморье» начал прием заявок по «Сельской ипотеке» со ставкой от 2,8% на покупку жилья на сельских территориях. Выдачу ипотечных кредитов по данной программе Банке «Приморье» осуществляет в партнерстве с Банком ДОМ.рф по агентской схеме. Кредитные средства можно направить на покупку квартиры на этапе строительства по договору долевого участия или договору уступки прав требований, а также на рефинансирование кредита, оформленного не ранее 1 января 2020 года в уполномоченном банке, определенном в соответствии с Постановлением № 1567. Важное условие — в обоих случаях объект недвижимости должен находиться в сельской местности.

— «Сельская ипотека» станет хорошим вариантом для тех клиентов, которые уже живут в сельской местности или рассматривают возможность переезда туда, но не готовы приобретать жилой дом. Максимальная сумма кредита по «Сельской ипотеке» в Дальневосточном федеральном округе составляется 5 миллионов рублей, минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Низкая ставка — 2,8% годовых — будет действовать в течение всего срока кредитования, то есть до 25 лет, — рассказала руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Виктория Подоба.

Также важно отменить, что в рамках данной программы нет надбавки к процентной ставке при оформлении ипотеки по двум документам, но требование к повышенному размеру первоначального взноса сохраняется, в этом случае он должен быть не менее 35%.

Отметим, что клиент может дополнительно можно снизить ставку, оплатив единовременную комиссию, рассчитываемую от суммы кредита. В таком случае ипотека оформляется по ставке от 2,3%. Минимальные ставки доступны при дистанционном подтверждении доходов и занятости — с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. Она не только избавляет от необходимости предоставления справок, но и позволяет снизить процентную ставку на 0,2 п.п. Для получения выписки клиенты не обращаются в отделение банка или в Пенсионный фонд РФ, она заказывается через сотрудника банка дистанционно.

Подать заявку на получение кредита можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение. Подробности об этой и других ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»:

г. Владивосток, ул. Светланская, 131б, тел. +7 (423) 220-88-00 (вн. 02104, 02111), WhatsApp консультации — 8(964)446-99-11 .

(вн. 02104, 02111), WhatsApp консультации — . г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел. +7 (4234) 26-99-77 .

. г. Находка, ул. Школьная, 1а, +7 (4236) 69-99-50 , 69-99-59 .

, . г. Хабаровск, ул. Дзержинского,56. Тел. 8 (4212) 78-32-20

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел 8 (3952) 799–947, 799–948.

г. Южно-Сахалинск , ул. Амурская, 62, тел. 8 (4242) 49-08-41 , 49-08-42 .

, ул. Амурская, 62, тел. , . г. Москва, ул. Земляной Вал, 7, тел. 8 (495) 916-18-48 , 916-04-71 .

* Максимальная сумма ипотеки составляет 3 миллиона рублей, для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 миллионов рублей. Программа сельской ипотеки действует в России с начала 2020 года. В рамках программы реализуется проект по выдаче льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.