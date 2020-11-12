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Примсоцбанк приглашает участников ВЭД на семинар «Повышение эффективности расчетов по внешнеторговым контрактам с Индией»

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает участников ВЭД на бесплатный онлайн-семинар: «Повышение эффективности расчетов по внешнеторговым контрактам с Индией».

Мероприятие пройдёт 26 ноября 2020 года. Начало трансляции в 11.00 по московскому времени. В качестве лектора выступит начальник отдела валютного контроля ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», эксперт в области валютного контроля – Ирина Горбанева.

Продолжительность вебинара – 1 час. Вопросы по поводу участия можно задать по телефонам: 8(812) 655-05-61 доб. (120, 456), 8 (800) 350-42-02.

Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.

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