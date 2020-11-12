Примсоцбанк приглашает на онлайн-семинар «Ключевые изменения налогового и валютного законодательства для частных лиц»

Примсоцбанк приглашает руководителей, финансовых директоров компаний ВЭД на бесплатный онлайн-семинар «Ключевые изменения налогового и валютного законодательства для частных лиц».



Повышение налоговой ставки НДФЛ

Введение налога с фиксированной прибыли КИК

Изменение правил проверки налоговыми органами НДФЛ по КИК

Новеллы валютного законодательства и отчетности

Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде процентов по вкладам с 2021 года.

Мероприятие пройдёт 19 ноября 2020 года в 10.00 часов по московскому времени и 17.00 по Владивостоку. Спикеры - Федор Блинов, директор налоговой практики Ernst & Young в Санкт-Петербурге и Мария Бурцева,менеджер налоговой практики Ernst & Young в ДВ федеральном округе осветят следующие вопросы:

Вопросы по поводу участия можно задать по номеру: 8 (800) 350-42-02.

Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.