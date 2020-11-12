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Примсоцбанк приглашает на онлайн-семинар «Ключевые изменения налогового и валютного законодательства для частных лиц»

Примсоцбанк приглашает руководителей, финансовых директоров компаний ВЭД на бесплатный онлайн-семинар «Ключевые изменения налогового и валютного законодательства для частных лиц».

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Мероприятие пройдёт 19 ноября 2020 года в 10.00 часов по московскому времени и 17.00 по Владивостоку. Спикеры - Федор Блинов, директор налоговой практики Ernst & Young в Санкт-Петербурге и Мария Бурцева,менеджер налоговой практики Ernst & Young в ДВ федеральном округе осветят следующие вопросы:

  • Повышение налоговой ставки НДФЛ
  • Введение налога с фиксированной прибыли КИК
  • Изменение правил проверки налоговыми органами НДФЛ по КИК
  • Новеллы валютного законодательства и отчетности
  • Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде процентов по вкладам с 2021 года. 

Вопросы по поводу участия можно задать по номеру: 8 (800) 350-42-02.
Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.  


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