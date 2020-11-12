Россельхозбанк: развитие агротуризма позволит увеличить оборот отрасли до 55 млрд рублей в год

Развитие агротуризма на базе фермерских хозяйств может дополнительно увеличить оборот российской туристической отрасли до 55 млрд рублей ежегодно. Об этом 11 ноября сообщил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Необходимым условием для этого он назвал развитие инфраструктуры сельских территорий для комфортного размещения и появление специализированных сервисов по продвижению услуг агротуризма, что позволит привлекать в сельскую местность до 8 млн туристов ежегодно.

Одним из сервисов по продвижению услуг агротуризма (предложения на базе фермерских хозяйств) станет цифровая платформа Россельхозбанка «Свое. Родное». На ее основе планируется создать интерактивный туристический атлас, где любой желающий может выбрать один из готовых вариантов или создать собственный маршрут по фермерским хозяйствам и сельским территориям в различных регионах России.

Платформа «Своё. Родное» предоставляет фермерам возможность продавать услуги агротуризма – на ней клиент сможет выбрать или инициировать тур. Также сервис помогает в реализации продукции. Любой фермер-пользователь может создать свой интернет-магазин на платформе, загрузить каталог продукции, подключить доставку и оплату и продавать продукцию через приложение.

С целью развития сельского туризма Россельхозбанк совместно с Ассоциацией самых красивых деревень России осенью 2020 года провел экспедицию «Русский Север 2.0» по нескольким регионам приполярной части страны.

«В программу первой экспедиции вошли небольшие поселения Ярославской, Вологодской, Архангельской и Кировской областей, на базе которых в настоящее время Россельхозбанк планирует разработать несколько интересных с точки зрения образования и гастрономических впечатлений маршрутов», - отметил заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов.

В планах следующего года – организация 4 новых экспедиций. Так, весной команда пройдет «Тропами староверов» по Иркутской области, Бурятии и Алтаю, затем отправится в Тверскую, Новгородскую, Псковскую и Смоленскую область, составляющие «Сердце России», охватит регионы, расположившиеся вдоль Волги – «Реки народов», и уже осенью посетит места, описанные в шолоховском «Тихом Доне».

«Ограничение на зарубежные поездки стимулировало горожан активно переключаться на внутрироссийские маршруты, в результате чего внутренний туризм получил дополнительный импульс к развитию и в перспективе может стать одним из основных драйверов развития несырьевой экономики. По итогам каждой экспедиции платформа «Свое. Родное» будет дополняться новыми точками и маршрутами для самостоятельного и организованного путешествия, содержащими информацию о фермерских хозяйствах с вариантами размещения и услугами для туристов. По сути, платформа Россельхозбанка становится подробным путеводителем по фермерским хозяйствам и сельскому туризму, воспользоваться которым может любой желающий как в России, так и в других странах», – объяснил Денис Константинов.

По оценкам Всемирной туристской организации (UNWTO), по природному и культурному туристическому потенциалу Россия занимает пятое место в мире.

Денис Константинов добавил, что одной из интереснейших граней сельского туризма выступает местная гастрономия. Для продвижения региональных продуктовых брендов, обладающих потенциалом для привлечения гостей, Россельхозбанк поддерживает номинацию «Загляните на огонёк» на конкурсе «Вкусы России».