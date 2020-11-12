Врачи поликлиники №17 в Иркутске будут принимать пациентов с коронавирусом по видеосвязи

Медики поликлиники №17, которая располагается в Университетском районе Иркутска, будут принимать пациентов с коронавирусом по видеосвязи, сообщается на сайте гордумы.

Для этих целей закуплено 10 комплектов оборудования, в каждый входят камера, колонки и микрофон. С помощью устройств специалисты будут принимать пациентов, которые болеют коронавирусом в легкой форме и лечатся амбулаторно.

Кроме того, консультировать будут и больных в области гинекологии, эндокринологии, педиатрии, неотложной помощи.

Информацию о том, как связаться с врачами в удаленном режиме, опубликуют на сайте медучреждения.