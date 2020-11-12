Праздничные агентства сообщили о массовой отмене новогодних корпоративов в России

Агентства, занимающиеся организацией праздников, заявили, что в России массово отменяются новогодние корпоративы, сообщает РБК.

Число новогодних корпоративов, заказанных в специализированных агентствах, в этом году снизилось минимум вдвое. Люди чаще отказываются от предновогодних мероприятий из-за пандемии, однако некоторые делают это с целью сэкономить.

О снижении количества заказов сообщают многие руководители праздничных агентств. По прогнозам экспертов, в 2020 году доходы отрасли снизятся на 30%.