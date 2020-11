Сергей Русанов, банк «Открытие»: Революция рабочих мест

О стратегических изменениях в IT-блоке банка «Открытие» «Ленте.ру» рассказал член правления, руководитель IT-блока Сергей Русанов.

Сергей Русанов сообщил, что пандемия заставила банки агрессивнее выйти в удаленные каналы и перестроить свои внутренние и внешние бизнес-процессы на бесконтактное взаимодействие. Удаленная работа стала настолько незаменимой и востребованной, что необходимо было ее масштабировать до серьезных объемов. В короткие сроки было решена масса технических задач с организации доступа, безопасности, аутентификации, увеличения мощности каналов связи, дополнительных лицензий.

Режим удаленной работы стал толчком для осознания и возникновения концепции не персонифицированной работы и комбинированного присутствия в офисах. Это дает большие возможности для привлечения сотрудников, особенно квалифицированных, поскольку можно оперативно присутствовать либо в офисе, либо дома по определенным правилам, которые устанавливает организация-работодатель.

Удаленная работа экономит офисные площади, то есть можно избежать дополнительных расходов по аренде офисов. Поэтому банк «Открытие» планирует 30 процентов сотрудников перевести на такой режим работы.

В банке уже частично реализована перспективная технология VDI для задач в организации непрерывности действия — в критической ситуации многие сотрудники могут работать из любой точки мира.

Это дает экономию не только на всех офисных пространствах и офисном оборудовании, но еще и на оборудовании, которое в этой ситуации либо будет отсутствовать, либо на этих не персонифицированных местах будет стоять более оптимальное оборудование в виде тонкой станции и монитора, куда часто приезжают, садятся и работают. Для бронирования конкретных мест используется HotDesk.

Рассказывая об итогах реализации трехлетней стратегии, Сергей Русанов сообщил, что главные поставленные в ней задачи решены: банк трансформировался, вывел непрофильные активы, объединился с «Бинбанком», создав единую кредитную организацию большего размера. В ИТ-сфере были выведены из эксплуатации все нецелевые системы. Банку удалось создать базовые технологии для всех клиентских сегментов и продуктов, отладив все необходимые кредитные конвейеры, системы аналитической поддержки работы с клиентами, системы управления продажами. «Сейчас можно сказать, что мы переходим в новой стратегии от стадии стабилизации и оптимизации ландшафта к стадии активного развития с опорой на передовые решения», - отметил Сергей Русанов.

Банк продолжит развивать бизнес-сегменты с фокусом на поддержку и оперативные изменения. Это, безусловно, предусматривает дальнейшее развитие дистанционных каналов.

Новая стратегия — это совершенствование развития, повышение скорости и качества внедрения продуктов, снижение time to market. Главный инструмент для выполнения этих задач — передовые решения в области архитектуры и IT- организаций. То есть, как изменения в IT- архитектуре, так и ее трансформация в микросервисную модель.

В планах 2021 года создание DevOps-практик и доведение системного ландшафта, базовых систем, которых у банка около десяти, до возможности использования в работе микросервисного подхода как базового. «Параллельно мы отстраиваем организационный процесс, налаживаем работу кросс-функциональных команд (трайбов), которые будут обеспечивать работу с этими клиентскими путями независимо от других смежных процессов», - отметил Русанов.

В новых стратегических задачах ИТ-блока банка — совершенствование внутренних процессов (организационных, архитектурных и прочих), а цель — увеличение скорости производства новой функциональности для клиентов. «Мы планируем за два ближайших года существенно нарастить объемы внутренней разработки и число ИТ-специалистов, в том числе для более эффективного использования бюджета, потому что внешние ресурсы дороже, чем внутренние. Плюс, таким образом, мы снижаем риски и растим внутренние компетенции, чтобы меньше зависеть от внешних поставщиков», - сообщил Сергей Русанов.

Банк «Открытие» переходит к так называемому трехскоростному IT: продвинутому варианту работы, когда есть абсолютно замкнутые команды, работающие только на свои задачи, у них свои KPI и цели по дополнительному операционному доходу, которые ставятся на определенный срок, у них свои компетенции.