Пенсионерка из Шелехова отдала деньги аферистам, обещавшим компенсацию за расходы на антисептики

Мошенники обманули 80-летнюю пенсионерку из города Шелехова Иркутской области, пообещав ей возместить расходы на антибактериальные средства, сообщает региональная полиция.

Они связались с женщиной по телефону, представились сотрудниками пенсионного фонда и пояснили, что якобы всем пожилым людям положена компенсация за расходы на чистящие и антибактериальные средства. Затем выслушали жалобы женщины на здоровье и попросили ее продиктовать данные карты.

После пенсионерка решила проверить баланс карты через банк, где ей сообщили о списании 25 тысяч рублей. На следующий день иркутянка обратилась в полицию.