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Экс-мэр Иркутска Бердников стал первым зампредом правительства Якутии

Бывшего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова назначили исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии, сообщают на официальном сайте местные власти.

На новую должность экс-мэр назначен 12 ноября. Он будет заниматься вопросами организации и сопровождения работ по строительству Ленского моста.

«Необходимость назначения отдельного должностного лица в ранге первого заместителя Председателя Правительства Якутии обоснована началом активной фазы реализации строительства мостового перехода через реку Лена, необходимостью усиления координации работ между федеральными, региональными и муниципальными органами власти», – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Дмитрий Бердников занимал пост первого заместителя губернатора Иркутской области, на эту должность его назначили в марте 2020-го. С марта 2015 по март 2020 года он был мэром города Иркутска.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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