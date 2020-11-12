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Семейным парам из Иркутска придется копить дольше всех в России на подержанную машину – эксперты

Аналитики сервиса «Авито. Авто» провели исследование и выяснили, сколько нужно времени семейным парам из разных городов страны, чтобы накопить деньги на покупку подержанного автомобиля при условии, что на эти цели ежемесячно будет откладываться вся зарплата одного из ее членов. Согласно результатам, жителям Иркутска придется копить 10 месяцев – это самый долгий срок в России. Данные исследования обнародовала «Российская газета».

Накопленной суммы хватит, чтобы купить машину стоимостью 300 тысяч рублей. Покупка возможна, если оба членов семьи работают.

Также медленно, как и иркутяне, будут копить жители Самары и Тольятти –10 месяцев.

Быстрее всех в России накопить на машину могут жители Барнаула и Омска – за шесть месяцев.

Согласно результатам исследования, в среднем в России семейная пара, в которой оба супруга работают, может накопить на автомобиль за 8 месяцев и 21 день.

При проведении исследования учитывались средняя зарплата жителей страны, рассчитанная по итогам третьего квартала 2020 года и средняя стоимость подержанного автомобиля за тот же расчетный период.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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