Все предприятия компании En+ Group получили паспорта готовности к работе в отопительный период 2020 – 2021 годов. Приказы подписаны Министерством энергетики РФ.

Документ Минэнерго России получили Красноярская ГЭС, «Байкальская энергетическая компания», «ЕвроСибЭнерго – Гидрогенерация», Автозаводская ТЭЦ, «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия», входящие в состав En+ Group. Все предприятия получили паспорта в срок, что в полной мере соответствуют требованиям, установленным правилами подготовки к отопительному зимнему периоду Минэнерго России.

«Подготовка к сезону максимальных нагрузок наложилась на обстоятельства, связанные с пандемией Covid-19, однако все подразделения En+ Group успешно справились с поставленными задачами и компания вступает в новый отопительный сезон с необходимым уровнем подготовки. Благодаря соблюдению противоэпидемических норм для всех сотрудников были созданы безопасные условия, при этом необходимые работы были проведены вовремя или с опережением сроков», – отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

В рамках подготовки к зимнему сезону на энергообъектах En+ Group создан запас материально-технических ресурсов и оборудования, необходимый для надежного прохождения отопительного сезона 2020/21 годов. Кроме того, на всех предприятиях прошли тренировки оперативного персонала по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур и дополнительные инструктажи по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок. Получение паспортов Минэнерго России подтверждает, что электростанции, электрические и тепловые сети En+ Group готовы к работе в условиях низких температур.