Помогающий поймать аферистов усольчанин перевел мошенникам 1,2 миллиона рублей

66-летний мужчина, считающий, что помогает правоохранителям поймать мошенников, отдал преступникам 1,2 миллиона рублей в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщает региональная полиция.

Установлено, что накануне пенсионеру позвонил неизвестный, обратился к нему по имени и отчеству, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники из Новосибирска пытают украсть у него деньги.

Подобные звонки от разных людей поступали в течение нескольких дней. Все звонившие заявляли гражданину, что он участвует в секретной схеме по поимке преступников, о которой никому нельзя рассказывать.

«На третий день пенсионер, поверив аферистам, снял все деньги, хранящиеся на счету, и перевел их на «расчетные счета», открытые по уверению звонивших специально для спасения финансов усольчанина», – отмечается в сообщении.

В общей сложности мужчина совершил более 70 переводов. Он понял, что стал жертвой мошенников, только когда рассказал о произошедшем сыну.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.