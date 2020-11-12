Новости

Помогающий поймать аферистов усольчанин перевел мошенникам 1,2 миллиона рублей

66-летний мужчина, считающий, что помогает правоохранителям поймать мошенников, отдал преступникам 1,2 миллиона рублей в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщает региональная полиция.

Установлено, что накануне пенсионеру позвонил неизвестный, обратился к нему по имени и отчеству, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники из Новосибирска пытают украсть у него деньги.

Подобные звонки от разных людей поступали в течение нескольких дней. Все звонившие заявляли гражданину, что он участвует в секретной схеме по поимке преступников, о которой никому нельзя рассказывать.

«На третий день пенсионер, поверив аферистам, снял все деньги, хранящиеся на счету, и перевел их на «расчетные счета», открытые по уверению звонивших специально для спасения финансов усольчанина», – отмечается в сообщении.

В общей сложности мужчина совершил более 70 переводов. Он понял, что стал жертвой мошенников, только когда рассказал о произошедшем сыну.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#зеленыйдень «Зеленый день — самый выгодный день в году!». Сбербанк устроит тотальную распродажу 11-12 ноября
Пять иркутских застройщиков в «Зеленый день» предоставят скидки на новостройки
Клиенты, оформляющие потребительские кредиты в Зеленый день, получат снижение ставки на 2 процентных пункта
Какие компании Иркутска поддержали акцию Сбера Зеленый день
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании