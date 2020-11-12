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В Иркутской области амбулаторных больных COVID-19 обеспечат бесплатными лекарствами

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Необходимые препараты эта категория пациентов начнет получать не позже 20 ноября, сообщают в областной администрации.

Министерством здравоохранения Иркутской области и региональной аптечной базой уже заключены государственные контракты на поставку 14 лекарственных препаратов и доставку их до аптек.  Еще по двум препаратам такая работа завершится в ближайшее время.

С начала пандемии в Иркутской области зарегистрирован 27 551 случай заболевания. За последние сутки прирост составил 261 человек. Находятся на лечении 9 993 человека, из них 4 631 лечатся в стационарах.  

Специалисты отмечают: в регионе наблюдается высокий рост заболеваемости внебольничными пневмониями. За текущую неделю ежедневно регистрируется около 350-400 случаев этого заболевания. Ранее такие показатели в регионе не наблюдались.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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