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Новую линию по выпуску древесно-угольных брикетов стоимостью 160 млн рублей создадут в Приангарье

«Лесная Технологическая Компания» из Иркутской области создаст новую линию по выпуску древесно-угольных брикетов под брендом Charcoal. На эти цели направят 160 млн рублей, из которых 56 миллионов предоставит Фонда развития промышленности (ФРП) региона в виде льготного займа, а 24 млн рублей – в виде займа фонда, сообщает пресс-служба агентства инвестиционного развития Приангарья.

Сырьем для создания брикетов будут служить опилки и стружка, которые остаются после производства пиломатериалов. Брикеты планируется производить при помощи уникальной технологии, позволяющей перерабатывать отходы древесины любых пород и любого качества, в том числе многолетние древесные отвалы. Владельцем патента, по технологии которого будет создано новое производство, является малое предприятие из Иркутской области.

Сейчас на предприятии действует одна линия по производству древесно-угольных брикетов мощностью 1000 тонн угля в год. Запуск второй линии увеличит общую производительность до 6040 тонн.

Древесно-угольные брикеты используются в качестве топлива. Они легко поджигаются, долго сохраняют равномерный жар, не содержат вредных для здоровья примесей, характеризуются низким содержанием влаги, золы, серы и имеют один из лучших показателей теплоотдачи. Брикеты относятся к возобновляемым источникам энергии.

Эта продукция используется при обогреве помещений, приготовлении пищи на огне, в металлургии в качестве заменителя кокса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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