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Возмещения за покупку топлива педагогам Крайнего Севера планируют увеличить

Раньше размер выплаты был единым, как для учителей живущих на Крайнем Севере, так и для педагогов в местностях приравненных к нему. Теперь для последних сумма останется прежней – две с половиной тысячи рублей, а вот на Крайнем Севере учителя смогут получить пять с половиной тысяч рублей, сообщают в областной администрации. 

Помимо этого, педагог может выбрать: получить фиксированную выплату или компенсацию согласно фактически понесенных расходов. 

Необходимость увеличить сумму фиксированной выплаты возникла после детального изучения затрат жителей Катангского района на покупку твердого топлива. Выяснилось, что ежемесячно жители, которые получают компенсацию постфактум после покупки дров, тратят на их приобретение около пяти с половиной тысяч рублей. И это на три тысячи больше, чем действующая сейчас фиксированная выплата.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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