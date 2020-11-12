Семнадцать предприятий Иркутской области включились в нацпроект по поддержке занятости

В нацпроекте участвуют несырьевые предприятия: торговли, сельского хозяйства, строительства, фармацевтической промышленности и топливно-энергетического комплекса, сообщают в областной администрации.

Эксперты проведут занятия и тренинги с работниками, поделятся опытом внедрения системы бережливого производства. Она уже хорошо зарекомендовала себя на других предприятиях страны, помогла решить задачи, связанные с экономией сырья, повышением конкурентоспособности продукции, оптимизацией процесса.

Всего под федеральным управлением в Иркутской области обучено 93 сотрудника предприятий при плановом показателе на 2020 год – 20 сотрудников.