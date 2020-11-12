Роспотребнадзор РФ назвал Иркутскую область регионом, где надо усилить ограничения из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова перечислила регионы, где необходимо усилить ограничения из-за распространения коронавируса, в их числе оказалась Иркутская область, сообщает РБК.

В список также вошли Магаданская, Архангельская, Сахалинская, Ульяновская, Костромская, Пензенская области, а также Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Хакасия, Республика Коми и Забайкальский край.

Ужесточение ограничительных мер необходимо, поскольку на перечисленных территориях фиксируется рост числа заболевших. Кроме того, показатели здесь выше, чем в среднем по России.

По словам Поповой, количество заболевших растет, потому как в указанных регионах, в том числе в Иркутской области, не введен запрет на проведение зрелищных мероприятий, нет ограничений для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями людей, почти не применяются административные санкции.