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Власти РФ поручили губернаторам вводить ограничения из-за COVID-19 без вреда для экономики

Правительство России поручило главам регионов вводить ограничения из-за коронавируса без вреда для экономики, сообщает «Коммерсантъ».

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«Высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить надлежащий анализ региональными оперативными штабами текущей эпидемиологической обстановки в субъектах РФ и введение на его основе в пределах установленной компетенции необходимых ограничительных мер, направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, не допуская при этом негативные экономические последствия»,– цитирует издание поручения правительства по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом 9 ноября.

Также власти РФ поручили губернаторам взять на личный контроль обеспечение лекарствами от коронавируса больниц и пациентов, которые лечатся в амбулаторных условиях, а также создать резерв коек для пациентов с COVID-19.

О результатах проделанной работы главы регионов будут докладывать еженедельно после 16 ноября. В свою очередь минздрав России будет каждую неделю рассылать территориям прогноз по заболеваемости COVID-19.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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