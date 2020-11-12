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Школьница из Иркутской области вошла в пятерку лидеров конкурса «Менделеевских классов»

Каждый из победителей получил сертификат на право обучения в течение года в школе «Буду Блогер». Новые знания помогут ребятам расширить аудитории своих блогов, рассказывая о «Менделеевских классах» в социальных сетях, сообщают в администрации области.

Участниками конкурса стали ученики «Менделеевских классов» из Иркутской, Кировской, Курганской, Саратовской областей, Удмуртской Республики. Среди победителей - школьница из Усолья-Сибирского Дарья Денисенко.

По условиям розыгрыша, школьники должны были в формате блога рассказать о родном городе или селе, сопроводив работу фотоснимками, сделанными на телефон, и хэштегами: #экоблогеркидс #менделеевскиеклассы #экотехно_новости.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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