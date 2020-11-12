С 16 ноября школы Иркутска вернутся к очной форме обучения

С 16 ноября большинство школ города Иркутска перейдут на очную форму обучения. Однако, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, в каждом конкретном учреждении будут приниматься решения самостоятельно. Такое решение было принято в городской администрации на заседании межведомственного оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутска.

– Мы проанализировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией среди детей и педагогического состава. Все данные говорят о том, что уже со следующей недели школьники города смогут продолжить очное обучение, – доложил начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин. – Решение по каждой школе и каждому классу будет приниматься индивидуально. Там, где это потребуется, учебный процесс будет организован с использованием дистанционных технологий.

Напомним, с 9 ноября школы областного центра перешли на дистанционное обучение 1-11 классов на одну неделю.