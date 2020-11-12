Школу в посёлке Маркова Иркутского района сдадут в конце декабря

Школу в посёлке Маркова Иркутского района сдадут в эксплуатацию в конце декабря. Сегодня, 12 ноября, её строительство проинспектировал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Игорь Кобзев осмотрел актовый зал, бассейны, спортзал, столовую будущего учебного заведения. Там идут отделочные работы, они выполнены на 80%. Также специалисты завершают фасадные работы, ведут благоустройство территории. Все материалы закуплены и находятся на строительной площадке. Каждый день на объекте работает 280 рабочих, в течение недели их количество будет увеличено до 320. Также привлечено 54 бойца студенческих стройотрядов. Работы планируется завершить к концу декабря.



Строительство школы в рабочем посёлке Маркова было начато в 2018 году в рамках национального проекта «Демография». На эти цели было направлено более одного миллиарда рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Учебное заведение рассчитано на 1275 мест. Учиться в нём будут дети из населённых пунктов Иркутского района - Лугового, Юго-Западного, Маркова.