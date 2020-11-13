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Майнинг ферму в Братске создадут En+ Group и BitRiver

Партнеры создают совместное предприятие Bit+ для майнинга криптовалют с использование возобновляемой энергии. Первым проектом СП стал запуск площадки на 10 МВт. В планах – увеличить мощность объекта до 40 МВт, сообщают в пресс-службе En+ Group.

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В рамках партнерства En+ Group обеспечит гарантированные поставки электричества площадке, а BitRiver займется ее операционным управлением. Объект расположен в непосредственной близости от центра обработки данных BitRiver в Братске, Иркутской области. Площадка состоит из мобильных платформ для майнинга. В рамках первой фазы проекта запущены 14 платформ, каждая из которых вмещает 400 майнеров нового поколения S19 Pro (110 Th).

Михаил Хардиков, Руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«Мы активно поддерживаем развитие центров обработки данных в Иркутской области. Наши энергетические активы в регионе вырабатывают чистую и дешевую электроэнергию из возобновляемых источников. У нас есть резерв мощности, который мы готовы предоставить партнерам. Также важно, что низкая среднегодовая температура в регионе позволяет снизить энергопотребление центров, что повышает их эффективность и, одновременно, сокращает выбросы парниковых газов в атмосферу».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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