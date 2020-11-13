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Минздрав рекомендовал применять телемедицину в амбулаторном лечении COVID-19

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Министерство здравоохранения России рекомендовало организовать амбулаторные центры диагностики и лечения коронавирусной инфекции с применением телемедицинских технологий, говорится в новом приказе ведомства. Кроме того, теперь брать тесты на коронавирус у пациентов на дому смогут студенты медвузов, освоившие программу трех курсов.

Минздрав рекомендует применять методы телемедицины при лечении на дому коронавируса, а также внебольничных пневмоний, острых респираторных инфекций и гриппа. Для этого ведомство советует медицинским организациям подготовить специальные помещения и оборудование.

Некоторые регионы уже начали работу в это направлении. В Бурятии запустят пилотный проект по сопровождению пациентов с COVID-19 на основе телемедицины, для дистанционного ведения пациентов поликлиники подключат к системе СберЗдоровье.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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