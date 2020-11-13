2ГИС начал публичное бета-тестирование Android Auto

2ГИС на Android Auto первым из российских навигаторов вышел в публичный бета-тест — прямо на экране авто можно находить нужные места, строить маршруты и ехать за рулем, меньше отвлекаясь от дороги, сообщают в пресс-службе компании 2ГИС.

В бета-версии приложение 2ГИС выходит с максимумом доступных функций, которые сейчас позволяет реализовать SDK Android Auto — поиск адресов и компаний офлайн в 2ГИС, быстрый доступ к избранному, голосовой ввод и перенос уже построенного маршрута с телефона на автомобильную магнитолу.

Разработка первой версии Android Auto продолжалась несколько месяцев параллельно с основными задачами и пандемией, нагрянувшей в этот же момент. Во время тестирования команда разработки проехала несколько тысяч километров на автомобилях и тестовых эмуляторах, собранных на скорую руку дома и в офисе 2ГИС в новосибирском Академгородке. В итоге мы нашли и помогли Google исправить несколько критичных проблем в SDK.

Разработчики 2ГИС продолжают общение с Google, в том числе чтобы в публичной версии SDK увидеть поддержку обработки кликов по объектам на карте и возможность двигать и приближать карту. Сейчас в платформе для управления картой доступны только кнопки управления зумом.

Подключить смартфон к Android Auto можно с помощью USB-кабеля, а после этого построить маршрут на экране автомагнитолы или отобразить уже заданный на телефоне маршрут.

Воспользоваться приложением 2ГИС на Android Auto и присоединиться к бета-тестированию может любой пользователь: достаточно стать бета-тестером 2ГИС, скачать приложения 2GIS Beta и Android Auto. Удалять основное приложение 2ГИС с телефона не нужно.